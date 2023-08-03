Илья Авербух: «Дэвис и Смолкин уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места»

Теги Илья Авербух танцы на льду сборная Грузии Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Илья Авербух оценил перспективы грузинского танцевального дуэта Дэвис – Смолкин.

Сегодня пара одержала победу на турнире Lake Placid Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. 

«Я поздравляю ребят, главное, что они продолжают карьеру, выступают, судить по августовским турнирам достаточно сложно, но то, что они катаются, выступают, большие молодцы.

Надо смотреть, что будет со всеми, пара входила в топ, прекрасно выступала на Олимпийских играх, они уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места», – сказал Авербух.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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9 комментариев

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Авер, завязывай, не входили они ни в какую элиту, даже европейскую
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Читать противно, остановитесь.
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Ну выиграли водокачку и что??? Всё равно что ученикам коррекционного класса 5 поставили.
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В какую такую элиту?
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Прочитала как «еврейского»
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"они будут бороться за высокие места» --- Это вряд ли - у Смолкина документа нет для выезда из США.
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Ответ Jessi
Прочитала как «еврейского»
И зиганула
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Слова Авербуха-да Богу в уши!
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