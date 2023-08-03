Илья Авербух: «Дэвис и Смолкин уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места»

Илья Авербух оценил перспективы грузинского танцевального дуэта Дэвис – Смолкин.

Сегодня пара одержала победу на турнире Lake Placid Ice Dance International в Лейк-Плэсиде.

«Я поздравляю ребят, главное, что они продолжают карьеру, выступают, судить по августовским турнирам достаточно сложно, но то, что они катаются, выступают, большие молодцы.

Надо смотреть, что будет со всеми, пара входила в топ, прекрасно выступала на Олимпийских играх, они уже входили в элиту европейского фигурного катания, конечно, они будут бороться за высокие места», – сказал .

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?