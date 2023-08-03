«Встретили с распростертыми объятиями». Кондратюк опубликовал фото из Пекина, где выступит в шоу Плющенко
Марк Кондратюк поделился фотографиями из поездки в Китай.
Фигурист выступит в шоу Евгения Плющенко в Пекине. Также в шоу примут участие Александра Трусова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Софья Муравьева.
Ледовый спектакль «Лебединое озеро» пройдет с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» – с 11 по 13 августа.
«Встретили с распростертыми объятиями», – написал Кондратюк.
Молодцы, ЕП что могут так красиво шоу ставить.