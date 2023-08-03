«Встретили с распростертыми объятиями». Кондратюк опубликовал фото из Пекина, где выступит в шоу Плющенко

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Марк Кондратюк поделился фотографиями из поездки в Китай.

Фигурист выступит в шоу Евгения Плющенко в Пекине. Также в шоу примут участие Александра Трусова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Софья Муравьева. 

Ледовый спектакль «Лебединое озеро» пройдет с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» – с 11 по 13 августа.

«Встретили с распростертыми объятиями», – написал Кондратюк

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Китайцы соскучились, да и шоу не избалованы. Удачи артистам, зрители наверняка будут впечатлены.)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круто, конечно, выступать перед таким количеством зрителей. Удачных шоу!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк, удачных выступлений.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Whiskey cat
У Трусовой сердечко не прихватило от воспоминаний?
Трусова сейчас там. Думаю, у кого-то другого дыхание перехватывает, видя где Саша на первых ролях будет катать.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Плющенко самые крутые шоу! Балет, синхронное катание, такие замечательные фигуристы - китайцы точно будут под впечатлением. Удачи!!!
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ребятам успешных шоу и приятных впечатлений!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачи всей команде на шоу!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ого они на Оли катке выступать будут, круто.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удачных выступлений ребятам!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Представляю, сколько воспоминаний у спортсменов связано с этой олимпиадой!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Токарев
Трусова сможет посетить родные углы, в которых она билась в истерике, и кричала что, у всех есть золотая медаль, а у неё нет, и что она ненавидит этот спорт и больше никогда не выйдет на лёд. Китайцы даже не перекрашивали арену.
Пост про Марка, но Токареву, как обычно, всё Саша Трусова покоя не даёт 🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Oleandra
и кто его там обнимает?
Известная в Китае фигуристка Тру Со Ва от лица всей китайской нации.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Oleandra
А где объятия?)
На верхнем правом фото.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Е...С
У Плющенко самые крутые шоу! Балет, синхронное катание, такие замечательные фигуристы - китайцы точно будут под впечатлением. Удачи!!!
Крутые ли, не знаю. Но опыт у него большой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ София Хайн
Крутые ли, не знаю. Но опыт у него большой.
Очень крутые.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Светлана Романова
Собаки Трусовой в Пекине встретили Кондратюка с распростертыми объятиями и даже облизали.
Сколько лет -дитя!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Два уха
Кринж-балет прибыл в Поднебесную. Китайцев ждёт большое разочарование.
Как же вас бомбит от того, что не ваш любимый штаб поехал в Китай.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Токарев
Трусова сможет посетить родные углы, в которых она билась в истерике, и кричала что, у всех есть золотая медаль, а у неё нет, и что она ненавидит этот спорт и больше никогда не выйдет на лёд. Китайцы даже не перекрашивали арену.
обязательно, еще расскажет про то, как в хрустальном прыгают квады
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А где объятия?)
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эх, вот бы и ЭГ со своими номерами махнули туда.
Молодцы, ЕП что могут так красиво шоу ставить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А где на фото объятия? Там и людей то особо нет. Хотя где-то читал, что людей в Китае много.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Класс! Бин Дунь Дунь всё таки самый милый талисман игр. Ребятам удачно выступить!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сейчас Лека изойдёт на составляющие)
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусова сможет посетить родные углы, в которых она билась в истерике, и кричала что, у всех есть золотая медаль, а у неё нет, и что она ненавидит этот спорт и больше никогда не выйдет на лёд. Китайцы даже не перекрашивали арену.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отличных прокатов ребятам ❤️👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий