«Дим, а это ты, если кушать не перестанешь». Первый канал показал, как Туктамышева, Алиев и Кондратюк выбирают сувениры в Монголии

Первый канал показал, как российские фигуристы покупают сувениры и одежду в Монголии.

В видео снялись , и .

Фигуристы выступали в ледовом шоу, которое проходило 6 и 7 мая в Улан-Баторе.

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