«Дим, а это ты, если кушать не перестанешь». Первый канал показал, как Туктамышева, Алиев и Кондратюк выбирают сувениры в Монголии
Первый канал показал, как российские фигуристы покупают сувениры и одежду в Монголии.
В видео снялись Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев.
Фигуристы выступали в ледовом шоу, которое проходило 6 и 7 мая в Улан-Баторе.
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