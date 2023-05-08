«Дим, а это ты, если кушать не перестанешь». Первый канал показал, как Туктамышева, Алиев и Кондратюк выбирают сувениры в Монголии

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал показал, как российские фигуристы покупают сувениры и одежду в Монголии.

В видео снялись Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев

Фигуристы выступали в ледовом шоу, которое проходило 6 и 7 мая в Улан-Баторе. 

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7 комментариев

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Kareglazaya
В этих шапках с "рожками" ребята похожи на бактерий из рекламы моющего средства 😆
+16
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juliamart
Шапочки - отпад)))весёлые ребятки)
+7
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Маргарита В Сафронова
Ответ Саша Кутузова
Скажите уже кто-нибудь взрослым ребятам, что они едят, а не «кушают»!🤦🏼‍♀️
Разговорный язык допускает вольности.)
+10
-4
+6
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Sv Sv
Прикольные доместосы 😂
+2
0
+2
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Маргарита В Сафронова
Марку надо Саше подарить такую же шапку. )
+4
-4
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Евгения Гринева
Ответ Саша Кутузова
Скажите уже кто-нибудь взрослым ребятам, что они едят, а не «кушают»!🤦🏼‍♀️
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Саша Кутузова
Ответ Евгения Гринева
Комментарий удален модератором
https://youtu.be/RvCwo2_IbHc
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