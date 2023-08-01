Арутюнян о методах в российском женском катании: «Вдруг выясняется, что ты плохой тренер – а ты просто не умеешь материться»

Рафаэль Арутюнян объяснил, почему не тренирует российских фигуристок.

– Почему вы не взяли к себе наших девочек? Ведь обращались к вам.

– Да, были варианты взять. Но у меня тут жесткая позиция: я уверен, что российских фигуристов можно брать только с согласия и благословения федерации. И работать с ней в связке.

– Иначе будут палки в колеса вставлять?

– Да нет, даже не это. Русская федерация невероятно много вкладывает в их становление как спортсменов и в какой-то степени имеет право диктовать что-то своим фигуристам. Российские спортсмены фактически живут на всем готовом. Вот когда ты берешь иностранного фигуриста, он сам себе хозяин. Да, его федерация в какой-то момент подключается и помогает, но он себя сделал сам, понимаете? И отвечает за себя тоже сам.

– Но все равно хочется надеяться, что с какой-нибудь девочкой из России у вас получится тандем. Ужасно интересно посмотреть на результат.

– Да, было бы интересно. Они обалденные все, это не девочки, это космос. Да, есть несколько уникальных детей – и с ними можно было бы достаточно легко добиться серьезных результатов. Но повторю: никогда и никого я не возьму без ведома их тренеров и начальства.

– А давайте представим, вот дали согласие, путь открыт – кого бы взяли?

– Из первой десятки любую брать можно, хаха. Уж не знаю, как бы у нас потом сложилось и что за победы были бы, но могу сказать точно: работать с такими фигуристками – ни на что не похожий процесс.

– Мне как раз кажется, у них не всегда есть собственная мотивация.

– Вот! Это второй момент с этими девочками. Нужно четко понимать: это она сама хочет кататься, или ее пинали мама с тренером. Причем гнали вперед теми словами, которые ты теперь употреблять не имеешь права. То есть получается, что ты не умеешь пользоваться теми методами, к которым она привыкла. Потом вдруг выясняется, что ты плохой тренер – а ты просто не умеешь материться.

– Вы, кажется, даже голос не повышаете никогда.

– Повышаю, но очень редко. До этого по сто раз все скажу, так что вспылить могу, только если меня в упор не слышат. Но с годами и я становлюсь спокойнее, и спортсмены понятливее, хаха, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?