Арутюнян о методах в российском женском катании: «Вдруг выясняется, что ты плохой тренер – а ты просто не умеешь материться»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян женское катание Фигурное катание

Рафаэль Арутюнян объяснил, почему не тренирует российских фигуристок.

Почему вы не взяли к себе наших девочек? Ведь обращались к вам.

– Да, были варианты взять. Но у меня тут жесткая позиция: я уверен, что российских фигуристов можно брать только с согласия и благословения федерации. И работать с ней в связке. 

Иначе будут палки в колеса вставлять?

– Да нет, даже не это. Русская федерация невероятно много вкладывает в их становление как спортсменов и в какой-то степени имеет право диктовать что-то своим фигуристам. Российские спортсмены фактически живут на всем готовом. Вот когда ты берешь иностранного фигуриста, он сам себе хозяин. Да, его федерация в какой-то момент подключается и помогает, но он себя сделал сам, понимаете? И отвечает за себя тоже сам. 

Но все равно хочется надеяться, что с какой-нибудь девочкой из России у вас получится тандем. Ужасно интересно посмотреть на результат. 

– Да, было бы интересно. Они обалденные все, это не девочки, это космос. Да, есть несколько уникальных детей – и с ними можно было бы достаточно легко добиться серьезных результатов. Но повторю: никогда и никого я не возьму без ведома их тренеров и начальства.  

А давайте представим, вот дали согласие, путь открыт – кого бы взяли?

– Из первой десятки любую брать можно, хаха. Уж не знаю, как бы у нас потом сложилось и что за победы были бы, но могу сказать точно: работать с такими фигуристками – ни на что не похожий процесс.

Мне как раз кажется, у них не всегда есть собственная мотивация. 

– Вот! Это второй момент с этими девочками. Нужно четко понимать: это она сама хочет кататься, или ее пинали мама с тренером. Причем гнали вперед теми словами, которые ты теперь употреблять не имеешь права. То есть получается, что ты не умеешь пользоваться теми методами, к которым она привыкла. Потом вдруг выясняется, что ты плохой тренер – а ты просто не умеешь материться. 

Вы, кажется, даже голос не повышаете никогда.

– Повышаю, но очень редко. До этого по сто раз все скажу, так что вспылить могу, только если меня в упор не слышат. Но с годами и я становлюсь спокойнее, и спортсмены понятливее, хаха, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?

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8 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
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Brokkoli
От одноразовых стаканчиков до космоса
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арап Петра Великого
Вах-вах-вах, какой красивый дэвушка!
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podkop09
Да, помню Липницкую и ее фразу про медаль, которую хотела мама.
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Любитель_ФК
Арутюнян настолько примитивен , что считает наших всех спортсменок за стадо овец, которых просто гонят на "убой", в данном случае на результат и даже не спрашивая, хотят они этого или нет. Вот такая каша в голове этого, некогда россиянина, армянского происхождения. Он или подстраивается под коньюнктуру окружающей среды, либо его мозги уже совсем съехали набекрень, от постоянной промывки этой окружающей среды. Видите -ли он не может материться, а то бы достиг с девочками таких же результатов, как Тутберидзе (именно ее он имеет ввиду и именно она у нас заправляет всеми чемпионками). Еще один факт примитивизма всей западной тренерской мысли, что успехи Тутберидзе на протяжении последних 8 лет, это умение материться. Вот оказывается главный секрет, российской школы ФК . Ну Москвина тоже видимо использует этот метод и Мишин, ведь все успехи россиян зависят от того, умеет -ли их тренер материться. Убогость Арутюняна просто поражает, представляете , что тогда думают о наших тренерах настоящие иностранцы. Вот такой он запад и такие представления у них о нас. Да Арутюнян, ты просто пробил дно своими познаниями и понятиями о российском ФК и как после этого отдать ему кого-то из наших драгоценных талантов, а таких желающих передать в лапы этому невежде наших девчонок, у нас достаточно. Арутюнян раскрылся в полной своей красе, хотя и до этого про него все было ясно, одни "разовые стаканчики " ( это наши ТЩК ) чего стоили, а теперь он считает наших девчонок , людей с другой планеты, как же так можно менять свое мнение о людях, Арутюнян? Некрасиво и главное не профессионально.
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