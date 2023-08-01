Рафаэль Арутюнян: «Вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, не только тулуп»

Тренер Рафаэль Арутюнян рассказал, как Илья Малинин учил четверной аксель.

Американец – единственный фигурист в мире, которому удавалось чисто исполнить аксель в 4,5 оборота на соревнованиях.

– Он раздвигает границы возможного, человек прыгнул четверной аксель, в конце концов!

А с этим прыжком вообще была смешная история. Прыгает он тройной аксель, ну я ему и говорю: а давай попробуем сделать немного другой наезд, я же вижу, что у тебя аксель хороший, а этот наезд тебе позволит его улучшить. То есть все карты я ему сразу раскрывать не стал. А он тут же в ответ: «Будем четверной делать, да?» Потом поворачивается к папе: «Я ж тебе говорил!»

Папа мне сначала не поверил, но я же видел, что у Ильи этот четверной аксель, считай, уже внутри сидит, надо только с новым заходом попробовать. Я же столько лет на льду, я такие вещи вижу: четверной там помещался.

Ну я и отвечаю папе: «Вообще-то, прыжок этот уже у него есть. Возьми его на удочку и потаскай, давай из него этот четверной вытащим». Ну и через месяц они мне присылают видео четверного акселя.

– А вы до верили, что это реально?

– Конечно. Я и в пятерной верю, просто надо позаниматься. Другой вопрос, нужен он или нет. Но я вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, и не только тулуп. Он реально может это сделать. Сложность пятерного не в исполнении, а в опасности травм. Когда мы с Нэтаном работали, иногда прыгали четверной тулуп так, что там было видно – можно сделать пятерной. Другое дело, что мы поняли: он особо не нужен – задача была другая.

Тут еще много зависит от места тренировок Ильи. Я думаю, что если бы они могли переехать поближе ко мне в Калифорнию, то было бы полегче – и я смог бы быть полезнее. У нас на катке есть и условия, и возможности, и заинтересованные лица. У нас владелец катка – настоящий фанат фигурного катания.

– Как часто Илья к вам прилетает?

– Редко сейчас. Раньше было почаще, потому что были определенные проблемные моменты. А сейчас все выправили, он сам над многими вещами поработал. В основном, присылает видео, если есть вопрос. Вот за неделю до чемпионата мира такое было, но там уже минимальные штрихи.

После сезона дважды был. Поставил обе программы у , она же работает на нашем катке. И мы с ним поработали, он невероятные вещи творил. Даже говорить страшно: например, прыгнул четверной тулуп, выехал и тут же сделал четверной аксель. С чистым выездом, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?