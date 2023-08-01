Рафаэль Арутюнян: «Вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, не только тулуп»

Теги Рафаэль Арутюнян сборная США мужское катание Ше-Линн Бурн Илья Малинин Фигурное катание

Тренер Рафаэль Арутюнян рассказал, как Илья Малинин учил четверной аксель.

Американец – единственный фигурист в мире, которому удавалось чисто исполнить аксель в 4,5 оборота на соревнованиях.

– Он раздвигает границы возможного, человек прыгнул четверной аксель, в конце концов! 

А с этим прыжком вообще была смешная история. Прыгает он тройной аксель, ну я ему и говорю: а давай попробуем сделать немного другой наезд, я же вижу, что у тебя аксель хороший, а этот наезд тебе позволит его улучшить. То есть все карты я ему сразу раскрывать не стал. А он тут же в  ответ: «Будем четверной делать, да?» Потом поворачивается к папе: «Я ж тебе говорил!»

Папа мне сначала не поверил, но я же видел, что у Ильи этот четверной аксель, считай, уже внутри сидит, надо только с новым заходом попробовать. Я же столько лет на льду, я такие вещи вижу: четверной там помещался. 

Ну я и отвечаю папе: «Вообще-то, прыжок этот уже у него есть. Возьми его на удочку и потаскай, давай из него этот четверной вытащим». Ну и через месяц они мне присылают видео четверного акселя. 

А вы до Малинина верили, что это реально?

– Конечно. Я и в пятерной верю, просто надо позаниматься. Другой вопрос, нужен он или нет. Но я вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, и не только тулуп. Он реально может это сделать. Сложность пятерного не в исполнении, а в опасности травм. Когда мы с Нэтаном работали, иногда прыгали четверной тулуп так, что там было видно – можно сделать пятерной. Другое дело, что мы поняли: он особо не нужен – задача была другая. 

Тут еще много зависит от места тренировок Ильи. Я думаю, что если бы они могли переехать поближе ко мне в Калифорнию, то было бы полегче – и я смог бы быть полезнее. У нас на катке есть и условия, и возможности, и заинтересованные лица. У нас владелец катка – настоящий фанат фигурного катания. 

Как часто Илья к вам прилетает?

– Редко сейчас. Раньше было почаще, потому что были определенные проблемные моменты. А сейчас все выправили, он сам над многими вещами поработал. В основном, присылает видео, если есть вопрос. Вот за неделю до чемпионата мира такое было, но там уже минимальные штрихи.

После сезона дважды был. Поставил обе программы у Ше-Линн Бурн, она же работает на нашем катке. И мы с ним поработали, он невероятные вещи творил. Даже говорить страшно: например, прыгнул четверной тулуп, выехал и тут же сделал четверной аксель. С чистым выездом, – сказал Арутюнян.

Интервью Рафаэля Арутюняна: почему он не берет российских фигуристок и когда Малинин прыгнет пятерной?

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7 комментариев

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Gemma157
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У него в прокатах частенько квады в недокрут, а нам говорят про пятерной..
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Мария Коваленко
Удаче Илье в сезоне, если он поставит Бернд собой цель и будет работать над её осуществлением, у него все получится
+1
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ryzaaryzaa429@gmail.com
Ответ Gemma157
У него в прокатах частенько квады в недокрут, а нам говорят про пятерной..
у него в прокатах по 5-6 квадов от 4А до 4Т поэтому качество может и страдать.Но по самому прыжку видно насколько он для Ильи не энергозатратный,легкий как двойной.Но хотя да,куда Рафу с его пониманием дела до аналЕтиков спортсру 😁
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Ирина С
Протоколы Малина пестрят краснотой. Сначала нужно довести до ума имеющийся контент, подтянуть хореографию, начать уже получать 300+ баллов, собрать коллекцию золота ГС. А потом можно будет и на пятерной замахнуться! Так что, удачи Илье!
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Док Аксель
Прыжковая составляющая у Ильи очень высокая и он здесь ближе к успеху и рекордам в отличие от конкурентов. Работа над скольжением и компонентами ему даётся менее успешно. Пусть задуманное осуществится и без травм. Удачи !
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ryzaaryzaa429@gmail.com
Ответ Ирина С
Протоколы Малина пестрят краснотой. Сначала нужно довести до ума имеющийся контент, подтянуть хореографию, начать уже получать 300+ баллов, собрать коллекцию золота ГС. А потом можно будет и на пятерной замахнуться! Так что, удачи Илье!
напомните какая пестрота была у Ханю с младшими квадами?И ничего пытался лезть на старшие 😁
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