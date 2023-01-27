Нугуманову не допустили к чемпионату Санкт-Петербурга, потому что она не прошла диспансеризацию («Фонтанка»)
Елизавету Нугуманову не допустили к участию в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, потому что фигуристка не прошла диспансеризацию.
Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.
В то же время отмечается, что тренер фигуристки сам попросил ее исключить из заявки в связи с простудой.
Соревнования пройдут 28-29 января.
Не зная ситуацию сложно судить, но по личным ощущениям - не смогла соответствовать тому уровню, который к ней предъявляли.
До сих пор иногда пересматриваю шикарнейшую ПП с ЧР 21. Какая потрясающая программа, и Лиза её так вдохновенно откатала. Если бы не сдвоенный прыжок, выдала бы идеальный прокат.
Думаю, что после этого успеха тренеры стали настаивать на прогрессе, а Лиза слишком поверила в себя.
А раз снимаются пачками,то чего не пустить красотку?