Нугуманову не допустили к чемпионату Санкт-Петербурга, потому что она не прошла диспансеризацию («Фонтанка»)

не допустили к участию в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, потому что фигуристка не прошла диспансеризацию.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

В то же время отмечается, что тренер фигуристки сам попросил ее исключить из заявки в связи с простудой.

Соревнования пройдут 28-29 января.