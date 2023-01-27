Нугуманову не допустили к чемпионату Санкт-Петербурга, потому что она не прошла диспансеризацию («Фонтанка»)

Теги сборная России женское катание Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Елизавета Нугуманова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Елизавету Нугуманову не допустили к участию в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, потому что фигуристка не прошла диспансеризацию. 

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

В то же время отмечается, что тренер фигуристки сам попросил ее исключить из заявки в связи с простудой.

Соревнования пройдут 28-29 января. 

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21 комментарий

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Natalia Solomakha
Да ладно, пущай бы катала - уже все заболели...:)
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Бузина
Очень жаль. Лиза прекрасная фигуристка.
Не зная ситуацию сложно судить, но по личным ощущениям - не смогла соответствовать тому уровню, который к ней предъявляли.
До сих пор иногда пересматриваю шикарнейшую ПП с ЧР 21. Какая потрясающая программа, и Лиза её так вдохновенно откатала. Если бы не сдвоенный прыжок, выдала бы идеальный прокат.
Думаю, что после этого успеха тренеры стали настаивать на прогрессе, а Лиза слишком поверила в себя.
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russalka
Все поснимались, вот тебе и чемпионат)))
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Ортодокс7
Инфа - сотка из разряда "чижик-пыжик, где ты был". Почему мы узнаем новости не напрямую от федерации Питера, которая вчера отмолчалась, а от какой-то фонтанки? В такие новости может поверить только группа поддержки шуб.
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flyhigh
Ответ Анна Беляева
Встал в дверях поликлиники и животов вход перегораживал, злобно глядя на Лизу? Этот мог! Абьюзер же и почти убивец.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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KMR
Ответ Nowhere_Girl
А так Лиза просто в супер-соревновательной форме
Она красивая. Этого не хватает фк.
А раз снимаются пачками,то чего не пустить красотку?
+1
-4
-3
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Nowhere_Girl
Ответ KMR
Призовой фонд мал вот и снимаются. И не только Лиза
А так Лиза просто в супер-соревновательной форме
+3
-1
+2
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Лариса Стародубцева
Лиза находиться в Сочи .Живет два месяца со своим парнем хоккеистом Мичковым и на соревы не собирается .
+11
-1
+10
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juliamart
Ответ Лариса Стародубцева
Там еще Семененко снялся у мужчин .интересно какую причину придумают .
Все простыли как один вдруг...
+1
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Kareglazaya
Ответ Лариса Стародубцева
Там еще Семененко снялся у мужчин .интересно какую причину придумают .
Тренер говорит, он заболел
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Анна Беляева
Ответ Марина Синельникова
А может злой Рукавицин не дал пройти диспансеризацию) (шутка)
Встал в дверях поликлиники и животов вход перегораживал, злобно глядя на Лизу? Этот мог! Абьюзер же и почти убивец.
+20
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+17
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Katerina Sunny
Ответ lammi
Не прошла диспансеризацию или попросили исключить в связи с простудой. Любая отмазка хороша, когда программ нету, а сама фигуристка в Сочи второй месяц.
Без проверки здоровья перед соревнованиями никто не хочет нести ответственность в случае чего на соревнованиях. Но судя по тишине тренер Соколова к соревнованиям Нугуманову и не готовила.
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шампион
Диспансеризация кстати хорошая, правильная штука. Идешь в поликлинику, сдаешь анализы, болит-не болит, не важно. Ну, может и нахамят малехо в очереди. Зато об организме все будешь знать.
+4
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мистер бин
После двух месяцев в Сочи диспансеризвция есть обязательна.
+7
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+6
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KMR
Призовой фонд мал вот и снимаются. И не только Лиза
+2
-4
-2
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Марина Синельникова
Ответ Zbra
Всего-то :) А тут пишут: "Месть, месть, месть!" :)
А может злой Рукавицин не дал пройти диспансеризацию) (шутка)
+25
-3
+22
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Lilia Sadykova
Ой, типа она туда реально собиралась. Нугуманова уже два сезона не выступает, а тут вдруг чемпионат СПб. Она и не планировала там участвовать, просто нужно напомнить о себе, вот и заявилась.
+21
-3
+18
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Лариса Стародубцева
Там еще Семененко снялся у мужчин .интересно какую причину придумают .
+3
-2
+1
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lammi
Не прошла диспансеризацию или попросили исключить в связи с простудой. Любая отмазка хороша, когда программ нету, а сама фигуристка в Сочи второй месяц.
+42
-1
+41
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Vendetta4111323
Да ясно, что Лиза не катается уже, а историей со скандалом попыталась себе медийность сделать напоследок
+28
-5
+23
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Zbra
Всего-то :) А тут пишут: "Месть, месть, месть!" :)
+28
-3
+25
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