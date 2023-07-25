Этери Тутберидзе: «После многочисленных постановок всегда наступает опустошение. Но когда они оживают в исполнении спортсменов – это наполняет новыми силами и эмоциями»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала о задачах своего тренерского штаба перед новым сезоном.

«Завершились уже привычные, ставшие для нас домашними сборы в Новогорске.

Основная задача для нашего тренерского состава – выучить новые элементы, подтянуть слабые стороны, поставить новые программы и плавно ввести наших спортсменов в сезон. Что-то получилось, но как всегда хочется большего.

Мы с Даниилом Глейхенгаузом постарались воплотить наши творческие идеи и задумки в новые программы.

После многочисленных постановок всегда наступает некое опустошение. Но когда мы видим, как наши танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов – это всегда нас наполняет новыми силами и эмоциями», – написала в инстаграме заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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34 комментария

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АБZ 49
Шедевры от этого штаба навсегда в истории мирового фигурного. Мастера.
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Lapo Elkann
" танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов " --- красиво сказано.
+19
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+15
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Anna
Ответ Надежда Маркова
Опять халтуру будем смотреть.
Не смотрите
+18
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+14
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*** Monik ***
Этери Георгиевна умеет создавать крылатые фразы) почти как ТАТ
+16
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*** Monik ***
Ответ Надежда Маркова
Комментарий удален модератором
Это вы что-то там слизываете, может не надо?
Тутберидзе прекрасно владеет словом, чему и вам желаю научиться)
+12
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N-fox
Штаб продолжает удивлять, радовать и вдохновлять! Уже спасибо за приоткрытую дверку и показ новых постановок! То ли еще будет!
+12
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Док Аксель
Кризисы в творчестве и искусстве всегда были, есть и будут. Будем надеяться, что в новом сезоне фигуристы порадуют ТШТ и нас своим качественными прокатами новых интересных программ. Удачи !
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nadenki
Хорошо, что хоть редко, но что- то есть в инсте. И кусочки программ хорошо, что выложили, а то некоторые" поклонницы" уж не знают, к чему придраться и старое из под подола достают;))). А так, хоть душу Лены отведут )))
+11
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Лакс
Ого, ожил инстаграм ЭТ.
Последние посты были связаны с членами семьи.
+8
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Храбрая виолончелистка
Ждём с нетерпением и предвкушением красоты в новом сезоне!
+9
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ДИОНИС
Ждём очередных прекрасных постановок от ТШТ! К счастью, ждать осталось уже недолго!
+10
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nadenki
Ответ Надежда Маркова
Как Загитова ушла из спорта, с тех пор и не смотрю, все одно и то же, избито до оскомины.
Так будем смотреть, или не смотрю?. Если будем смотреть, то зачем себя халтурой мучать, а если не смотрю, то откуда знать, что одно и то же ?
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AllaS
Творческих успехов ТШТ . Новых постановок , новых не избитых идей .
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Зулфира Мухаметшина
Ждём шедевры....от ТШТ
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Лакс
Ответ jasonbrowdy
Текст Шашина писала? Тутберидзе обычно короче выражается типа "куда пошла, бургеры есть?"
Это личная инста ЭТ, а не ТТ. Здесь только она сама постит.
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*** Monik ***
Ответ Лакс
в кои-то веки ТШТ показал больше мальчиков. Но однако и девочек побольше хотелось бы видеть.
ЭГ написала «продолжение следует», так что ждём) , лично я очень жду Майю, Соню и Марго 🙏🏻
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Lapo Elkann
Ответ Надежда Маркова
Как Загитова ушла из спорта, с тех пор и не смотрю, все одно и то же, избито до оскомины.
Если не смотришь, откуда знаешь , что они ставят ?
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Anna
Ответ Е...С
Постила наверняка сама, вполне возможно что-то и подправила, но писала явно Шашина, ее стиль. Она и девочкам также пишет.
Все сами себе пишут, за исключением рекламных постов
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Опять халтуру будем смотреть.
Халтура - это программы Ваших любимок.
А у ТШТ все шедевры.
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Irina Kistler
Ответ Надежда Маркова
Да, да то ли еще будет, их ждет дисквал и это будет правильно.
вас видимо ждёт типун на языке и это тоже будет правильно!
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Misson
Ответ Надежда Маркова
Да, да то ли еще будет, их ждет дисквал и это будет правильно.
"Их" - это кого? Вероятность дисквала Валиевой где-то 87%. На 1 или 2 года. Хотя ввиду больших косяков со стороны самих ВАДА и МОК, то дисквал должен быть стандартным - 1 год. А вам хочется побольше крови, злобная вы наша?
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Да, да то ли еще будет, их ждет дисквал и это будет правильно.
бреда написать не могли?
Ни о каком дисквале и речи идти не может.
И никогда не будет.
Сильнейший в мире штаб.
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Два три шедевра не более.
У ТШТ практически все программы бриллиантики.
Чего не скажешь о программах Ваши любимок.
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Надежда Маркова
Ответ *** Monik ***
Этери Георгиевна умеет создавать крылатые фразы) почти как ТАТ
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Как Загитова ушла из спорта, с тех пор и не смотрю, все одно и то же, избито до оскомины.
Если Вы столько лет не смотрите, то как можете давать оценки?
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