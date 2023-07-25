Этери Тутберидзе: «После многочисленных постановок всегда наступает опустошение. Но когда они оживают в исполнении спортсменов – это наполняет новыми силами и эмоциями»

Этери Тутберидзе рассказала о задачах своего тренерского штаба перед новым сезоном.

«Завершились уже привычные, ставшие для нас домашними сборы в Новогорске.

Основная задача для нашего тренерского состава – выучить новые элементы, подтянуть слабые стороны, поставить новые программы и плавно ввести наших спортсменов в сезон. Что-то получилось, но как всегда хочется большего.

Мы с Даниилом Глейхенгаузом постарались воплотить наши творческие идеи и задумки в новые программы.

После многочисленных постановок всегда наступает некое опустошение. Но когда мы видим, как наши танцы, истории и картины оживают в исполнении спортсменов – это всегда нас наполняет новыми силами и эмоциями», – написала в инстаграме заслуженный тренер России по фигурному катанию.