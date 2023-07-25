Мурашов о попытке перехода в Швейцарию: «Мне нужно было жить и тренироваться только там. Я не готов к такой жизни, мне тяжело без моих близких людей»

Теги сборная России сборная Швейцарии мужское катание Егор Мурашов Фигурное катание

Фигурист Егор Мурашов сообщил, почему не перешел в сборную Швейцарии.

— У тебя была история с переходом в Швейцарию. Закончилась она тем, что ISU заблокировали тебе переход. После этого эта история как-то развивалась или ты поставил в ней точку?

— Я считаю, что на этом история закончилась. Я пытался в ней разобраться, могу сказать, что передо мной стоял очень серьезный выбор: уехать в Швейцарию, жить и тренироваться только там. Я не готов к такой жизни, мне тяжело без моих близких людей. Мне тяжело идти по этой колее, где только спорт. Мне кажется, что я много каких-то возможностей пропускаю мимо себя.

Чем хороши шоу — я здесь много общаюсь с разными людьми, узнаю что-то новое, развиваюсь. Я смотрю на наших ребят, например, на Вику Синицину и Никиту Кацалапова, как они отыгрывают свои роли, как работают ребята из кордебалета. Мне это все очень нравится, я хочу развиваться. А выступая за Швейцарию, я должен буду там тренироваться и работать.

У меня были проблемы с трудоустройством, от этого они и отталкивались. Грубо говоря, если я там не работаю, у меня не будет возможности там выступать. Если углубляться в эту тему, мне нужен был вид на жительство категории В1 — я полгода должен был не выезжать из Швейцарии, и только тогда я мог бы только подать заявку на вид на жительство, даже не получить его.

И после этого я должен был еще ждать ответа. Это забрало бы кучу времени, и никаких гарантий бы не было. То есть не факт, что я мог бы выступать на международной арене. В связи со сложившейся ситуацией в мире, это было бы очень-очень тяжело.

— Эта история и стала переломным моментом, который заставил тебя приостановить карьеру? То есть все предопределил неудачный выбор страны?

— Я бы сказал, что это стечение обстоятельств, которые произошли с 2022 года. Не то что неудачная страна… Безусловно, Швейцария — это страна, где все делают исключительно по закону. Если тебе сказали, что ты должен прожить такое-то время в стране, значит, ты должен прожить именно столько и ни днем меньше. Там с этим все очень строго.

Они сами по себе очень консервативные люди, и поэтому, чтобы получить вид на жительство, ты должен доказать, что ты действительно в этом нуждаешься, что эта страна может помочь тебе, а ты можешь помочь ей. И только тогда можно начать разговаривать.

— Есть ли у тебя сожаления по поводу того, что все именно так сложилось?

— Конечно. Но то, что произошло, от меня не сильно зависело. И, наверное, почему все именно так сложилось, я никогда не узнаю. Произошло так, как произошло, никто не знал, как будет. Мне кажется, в данных обстоятельствах лучшее, что я могу делать, это выступать в шоу, дарить людям эмоции, ставить программы, помогать своему тренеру в постановках детям.

— Если рассматривать твое возвращение в спорт, какая страна это будет? Зарубежная или все-таки Россия?

— Предложений от других стран нет. Если рассматривать вариант с другой страной, то я должен заниматься этим вопросом сам. Насчет России… Думаю, если не получится с другими странами, я могу тут повыступать, – сказал Мурашов.

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4 комментария

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Юра Плисецкий
Ответ Katerina Sunny
Вообще странно, конечно, хотеть выступать за другую страну, ничего не желая менять для этого. Не все страны хотят, чтобы фигуристы на постоянной основе тренировались в другой стране.
НУ да, не везде как в Грузии.
+4
0
+4
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Katerina Sunny
Вообще странно, конечно, хотеть выступать за другую страну, ничего не желая менять для этого. Не все страны хотят, чтобы фигуристы на постоянной основе тренировались в другой стране.
+5
-2
+3
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