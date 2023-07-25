Егор Мурашов: «У меня была проблема, которая мешает мне вернуться – регулярность посещения тренировок. Я к этому относился безответственно»

Фигурист Егор Мурашов рассказал, что безответственно относился к тренировкам.

— Если говорить о шоу — это уже твоя основная деятельность или просто поддержание формы перед возвращением на соревнования? Планируешь ли ты возвращаться в спорт?

— Скажу честно, у меня была проблема в спорте, которая и мешает мне вернуться — это регулярность посещения тренировок. Я к этому моменту относился безответственно, я не посещал все тренировки на неделе.

Если говорить о моей работоспособности, то она была на 100%. То есть если я приходил, я работал. Но проблема была в посещаемости, я мог день-два не ходить. Например, у меня что-то заболит, и я мог не прийти.

Хочу ли я вернуться? Честно, да, хочу. Не все я показал, что хотел. Я хотел бы еще что-то из себя выжать. Но пока я могу сказать, что хочу двигаться в направлении шоу и расти как артист, актер. Сейчас мне наиболее интересны шоу, именно чтобы развиваться.

Я хочу пробовать разные роли, если мне будут давать такую возможность Татьяна Александровна Навка и Петр Андреевич Чернышов, наши хореографы Александра Розанова и Никита Михайлов. Я хочу, чтобы я учился, учился, учился. Не застревать в одной какой-то роли, а пробовать что-то новое, что я никогда раньше не делал.

— Есть ли у тебя какой-то план? Например, пару лет покататься в шоу и вернуться в спорт? Или ты живешь сегодняшним днем и не загадываешь?

— Я не люблю строить большие планы. Я привык, что у меня есть понимание, что у меня будет в ближайшие 3–4 месяца, и от этого я отталкиваюсь. Так как у нас шоу и в целом фигурное катание очень сильно популярны, у меня постоянно идут какие-то новые знакомства, новые предложения. Естественно, хочется всегда пробовать что-то новое, – рассказал .