Егор Мурашов: «Ставим программу спортсмену из группы Буцаевой под музыку «Короля и Шута». Образ Горшка будет интересно перенести на лед»

Теги сборная России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Егор Мурашов Фигурное катание

Егор Мурашов поставил фигуристу программу под песни «Короля и шута».

«Мы сейчас ставим программу спортсмену из группы Виктории Евгеньевны Буцаевой под музыку «Короля и Шута». Мне кажется, образ Горшка будет очень интересно перенести на лед. Я думаю, по приезде в Москву мы начнем работать над образом, но не забывая о том, что спортсмен все-таки должен прыгать.

Я думаю, что это будет очень интересно, все-таки музыка есть в разных обработках. Мы взяли «Танец злобного гения» — оригинал, «Воспоминания о былой любви» — минусовку, и «Лесника» под симфонический оркестр с хором. Фигуристу очень подходит эта программа, мы сейчас работаем над исполнением рук и лица», – рассказал Мурашов.

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31 комментарий

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Дандрей
" ...мы сейчас работаем над исполнением рук и лица"(с)

Зубы выбивать будете?
+33
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Montenegro Serbian
Кто только не хайпанул уже на тему КИШ.
Представляю в каком афиге был бы Горшок, если бы его воскресили в 2023 году и сказал бы что его образ и КИШ будут на вершине моды, даже в тех слоях общества, где раньше носик воротили от одного упоминания его и группы 🤣
+32
-4
+28
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maryat
А кто под сектор Газа будет кататься, даже я бы глянул прокат под "сельский туалет" или частушки
+18
-1
+17
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akh_eduard
Думали ли когда-то Горшок и Князь, что под их музыку будут постановки делать в фигурном катании?)
+15
-2
+13
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Still Running
Если это Яблоков, не терпится это увидеть)
+11
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+9
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Mariaku
Ответ Still Running
Если это Яблоков, не терпится это увидеть)
Яблоков очень компонентный, но чуйка почему-то срабатывает, что КиШа поставили скорее Анисимову или Ерохову. Есть ещё потрясающий по пластике юный Тимофей Столяренко у Буцаевой. Это если угадывать только среди тех, кто из группы Виктории не за другие страны выступает. Ладно, главное, не под "Прыгну со скалы" кататься))
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Михаил Енилин
Где Горшок и где фигурка… совсем с ума посходили с этим хайпожорством. Раньше почему КИШа не брали тогда?
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-2
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Алексей Агеев
Ответ Montenegro Serbian
Кто только не хайпанул уже на тему КИШ. Представляю в каком афиге был бы Горшок, если бы его воскресили в 2023 году и сказал бы что его образ и КИШ будут на вершине моды, даже в тех слоях общества, где раньше носик воротили от одного упоминания его и группы 🤣
Согласен. Особенно с учётом того, что последние стоящие вещи группа по ряду причин выпустила лет 15 назад. Такой вот ренессанс.
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денис шарипов
кто ещё не хайпанул с горшка?остановитесь уже
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Михаил Енилин
Ответ maryat
А кто под сектор Газа будет кататься, даже я бы глянул прокат под "сельский туалет" или частушки
Под Красную Плесень ещё можно попробовать)))
+5
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Beloded2007
Под "Всё идёт по плану" поставьте программу
+3
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Mion
Ответ Дандрей
" ...мы сейчас работаем над исполнением рук и лица"(с) Зубы выбивать будете?
Это смешно)
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Док Аксель
Неожиданно для фигурного катания попробовать музыкальные композиции КиШ использовать в постановке программ. Надеюсь, что руки и лицо фигуриста в процессе работы не пострадают...
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Lionella_
Ответ Oleandra
Все хотят переплюнуть ТШТ.. если не качеством, то хотя бы необычностью..
А чем переплевывать то? В количество грибов ТШТ наверное никто никогда не переплюнет, слишком мощные у Пальто покровтели. В умении дрессировать 15 летних дистрофичек на типоквады от которых через короткое время ничего не остается? Ну так к несчастью для Тутберидзе, возраст выхода во взрослые повысили. А дольше 18 у нее никто не задерживается и более того - ничего не может показать.
+3
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Lionella_
Не поклонница творчества КиШ, но слава Богу что наконец стали отходить от заезженных до зубного скрежета тем, пусть даже и классических и всеми почитаемых.
+4
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Nastya163
Ответ Still Running
Если это Яблоков, не терпится это увидеть)
Почему-то кажется, что из всей группы Виктории именно Илья готов рисковать с такой музыкой. К тому же Илюша - очень харизматичный и артистичный. Я бы с удовольствием посмотрела на такую программу в его исполнении
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Разбежавшись, прыгну трикселек
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Lionella_
Ответ Михаил Енилин
Где Горшок и где фигурка… совсем с ума посходили с этим хайпожорством. Раньше почему КИШа не брали тогда?
Не могу утверждать, но раньше были международные соревнования, потому брать такие вещи было слишком рискованно. КиШ, ГрОб, Сектор, Плесень и тд - это чисто наш, российский фольклор. Иностранцы бы такое не поняли.
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Lionella_
Ответ maryat
А кто под сектор Газа будет кататься, даже я бы глянул прокат под "сельский туалет" или частушки
А я бы - под Вечный План) Микс Дениса Майданова и Хоя) https://www.youtube.com/watch?v=pQp6iIMfLMM
Хоть какую то перчинку внесли бы в ФК.
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Oleandra
Ответ Lionella_
А чем переплевывать то? В количество грибов ТШТ наверное никто никогда не переплюнет, слишком мощные у Пальто покровтели. В умении дрессировать 15 летних дистрофичек на типоквады от которых через короткое время ничего не остается? Ну так к несчастью для Тутберидзе, возраст выхода во взрослые повысили. А дольше 18 у нее никто не задерживается и более того - ничего не может показать.
пусть Буцаева сделает хотя бы одного ЧР, и у неё грибы появятся, как у Соколовской например.. или Мишина.
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Дмитрий Турецкий
Миша, прости! мы всё про.....!
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Ronis
Следующий танец будет на музыку хоя «грязные, вонючие носки»
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Даша Лавренова
Кстати в интервью с Владимиром Морозовым раньше уже поднимали тему программы под КиШ https://www.sports.ru/figure-skating/1114983835-vladimir-morozov-korol-i-shut-klassnyj-serial-u-menya-neskolko-lyubimy.html?sl=1
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Даша Лавренова
Предположу, что Макс Беляев. В его стиле. Тем более, что Егору вряд ли сразу доверили взрослого спортсмена
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Орёл-Решка
Пусть лучше Гражданскую Оборону возьмёт. А на случай международных соревнований - "Егора и Охреневших". Их альбом "Сто лет одиночества" - самый высоко оценённый российский альбом на Rate Your Music, так что, иностранцам зайдёт.
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