Егор Мурашов: «Ставим программу спортсмену из группы Буцаевой под музыку «Короля и Шута». Образ Горшка будет интересно перенести на лед»

Егор Мурашов поставил фигуристу программу под песни «Короля и шута».

«Мы сейчас ставим программу спортсмену из группы Виктории Евгеньевны Буцаевой под музыку «Короля и Шута». Мне кажется, образ Горшка будет очень интересно перенести на лед. Я думаю, по приезде в Москву мы начнем работать над образом, но не забывая о том, что спортсмен все-таки должен прыгать.

Я думаю, что это будет очень интересно, все-таки музыка есть в разных обработках. Мы взяли «Танец злобного гения» — оригинал, «Воспоминания о былой любви» — минусовку, и «Лесника» под симфонический оркестр с хором. Фигуристу очень подходит эта программа, мы сейчас работаем над исполнением рук и лица», – рассказал .