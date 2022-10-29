Виктория Буцаева: «В этом сезоне Мурашов выступать за Швейцарию не будет, ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься – не знаю»

Фигурист Егор Мурашов не будет в предстоящем сезоне выступать за Швейцарию, сообщила тренер спортсмена .

«В этом сезоне он (Мурашов) выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили.

Будет ли он дальше кататься – я не знаю», – сказала Буцаева.

В мае 2021 года появилась информация, что Мурашов переходит из сборной России в Швейцарию.

Однако в сентябре этого года фигурист рассказал, что Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает ему выступать за сборную Швейцарии на международных соревнованиях, ссылаясь на проблемы с документами.

Мурашов о запрете выступать за Швейцарию: «Ссылались на проблемы с документами. Но никакой конкретики и официальной информации еще не было»