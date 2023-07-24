Алина Загитова: «Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли»

Алина Загитова рассказала, что хотела бы работать на телевидении.

– В последнее время было огромное многообразие каких-то занятий, которые ты попробовала. Что тебе понравилось больше всего, в чем ты чувствуешь себя максимально органичной, что вот это – мое?

– Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли. Но для этого я и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится и которым я бы занималась всю жизнь.

– То есть живешь насыщенной, интересной жизнью?

– Да.

– А ты бы хотела быть мамой когда-нибудь в будущем?

– Конечно. Мне кажется, большая часть девушек хотят семью, детей, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

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