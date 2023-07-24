Алина Загитова: «Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли»

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что хотела бы работать на телевидении.

– В последнее время было огромное многообразие каких-то занятий, которые ты попробовала. Что тебе понравилось больше всего, в чем ты чувствуешь себя максимально органичной, что вот это – мое? 

– Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли. Но для этого я и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится и которым я бы занималась всю жизнь. 

– То есть живешь насыщенной, интересной жизнью?

– Да. 

– А ты бы хотела быть мамой когда-нибудь в будущем?

– Конечно. Мне кажется, большая часть девушек хотят семью, детей, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

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37 комментариев

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Nata Nata
Такое большое интервью, такой теплый разговор, столько нового и важного о себе рассказала Алина. Выделить только это - очень странно и непрофессионально.
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Verysia
Спасибо Максиму и Алине за милую, тёплую, душевную беседу. Ждём продолжения!
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Verysia
Ответ Nata Nata
Такое большое интервью, такой теплый разговор, столько нового и важного о себе рассказала Алина. Выделить только это - очень странно и непрофессионально.
Вы же понимаете, с какой целью это сделано. Сейчас покажут себя во всей красе некоторые персонажи.
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Lana-shu
Отличное интервью. Алина с Максом очень хорошо взаимодействуют.
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Птичка певчая
С удовольствием посмотрела интервью Алины с Максимом Траньковым. Очень душевный разговор получился. Алина - зрелая, думающая личность,очень взрослая внутренне. Хочется продолжения интервью.
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Ильдар М
какую бы роль Алина ни выбрала на ТВ (а выбирать будет именно она) - рейтинги обеспечены) Продюсеры это понимают, а потому у нее однозначно будут неплохие варианты для самореализации. Главное - не ошибиться с выбором.
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margosha58
Я для себя выделила часть, в которой Алина рассказывает на какие средства они с бабушкой жили в Москве. Очень хочется почитать комментарии свидетелей Татнефти, которая "за все платила" и "все купила".
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Verysia
Скромная, воспитанная и мудрая девушка. Без всякого бла- бла и самолюбования. С благодарностью к родителям, бабушке, тренерам.
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Александр Скворцов
Дерзай, красавица Алина, и у тебя всё получится! И работа и личная жизнь. Дай Бог тебе здоровья, счастья и успехов!
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Verysia
Редакторы, вы себе не изменяете. В интервью/беседе очень много интересных моментов о пути маленькой девочки из провинции к золотой олимпийской медали.
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Verysia
Ответ Gi Db
- Я хочу все больше и больше появляться на телевидении, а потом стать депутатом-
Успехов вам, дерзайте!
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Verysia
Ответ Птичка певчая
С удовольствием посмотрела интервью Алины с Максимом Траньковым. Очень душевный разговор получился. Алина - зрелая, думающая личность,очень взрослая внутренне. Хочется продолжения интервью.
Думаю, будет.
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Lana-shu
Ответ плюшевая Ракета
Правильно, поэтому предлагаю еë на место Катерины Андреевой, она уже в возрасте - дорогу молодым!
Зачем Андреева. Алина учится на продюсера.
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Лакс
МАЛО!!
Тем более когда почти все знаешь из рассказанного.
Новое разве что про проживание в номере с ЭТ на ОИ.
Всем спортсменам и не только были бы весьма полезны подробности полутора лет перед ОИ чтобы попытаться понять как достигать такого невероятного прогресса.
Короче, надо бы ей пока помнит, записать или наговорить про этот период. Это реально нужно для будущих чемпионов.
И где, черт побери, была Татнефть. В 17-м, уж хотя бы после включения в сборную можно было начать спонсорство девочки, которая начинала в базовом городе компании, а папа выступал за их команду.
И опять же из Ижевска ездила с мамой в татарстанский Агрыз тренировать прыжки. Как же много она работала и испытала, чтобы на ОИ играючи и с улыбкой делать каскад из лутца и 4 риттов.
Хейтерам ничего не пожелаю, а ей - пусть её слезы вернутся ей бриллиантами.
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Девушка Безимени
ой да ради бога
кто его смотрит
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hett
недорогая эскортница с матч ТВ
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Птичка певчая
Ответ Алексей Токарев
Мне кажется, не там она ищет себя.
То, что вам кажется, - это ваши проблемы.
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Navian
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Ответ Lana-shu
Ей Ваше мнение не интересно. Будет там, где захочет
Как будто с вам она советуется)))
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фира Фасхутдинова
Не все знают, просветите конкретно и аргументировано.
На телевидении, в роли клоуна. Никакая аргументация не нужна.
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Птичка певчая
Ответ Verysia
Думаю, будет.
Я тоже на это надеюсь.
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Алексей Токарев
Ответ Птичка певчая
То, что вам кажется, - это ваши проблемы.
Зачем грубить?
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Lana-shu
Ответ Алексей Токарев
Мне кажется, не там она ищет себя.
Ей Ваше мнение не интересно. Будет там, где захочет
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Lana-shu
Ответ Navian
Зато все знают, в какой роли это получилось)
Вы точно не знаете.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Navian
Зато все знают, в какой роли это получилось)
Не все знают, просветите конкретно и аргументировано.
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Фира Фасхутдинова
Ответ hett
недорогая эскортница с матч ТВ
Вы про Медведеву? Она все время там.
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