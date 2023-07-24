Алина Загитова: «Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли»
Алина Загитова рассказала, что хотела бы работать на телевидении.
– В последнее время было огромное многообразие каких-то занятий, которые ты попробовала. Что тебе понравилось больше всего, в чем ты чувствуешь себя максимально органичной, что вот это – мое?
– Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли. Но для этого я и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится и которым я бы занималась всю жизнь.
– То есть живешь насыщенной, интересной жизнью?
– Да.
– А ты бы хотела быть мамой когда-нибудь в будущем?
– Конечно. Мне кажется, большая часть девушек хотят семью, детей, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Произвольная программа» на Первом канале.
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Тем более когда почти все знаешь из рассказанного.
Новое разве что про проживание в номере с ЭТ на ОИ.
Всем спортсменам и не только были бы весьма полезны подробности полутора лет перед ОИ чтобы попытаться понять как достигать такого невероятного прогресса.
Короче, надо бы ей пока помнит, записать или наговорить про этот период. Это реально нужно для будущих чемпионов.
И где, черт побери, была Татнефть. В 17-м, уж хотя бы после включения в сборную можно было начать спонсорство девочки, которая начинала в базовом городе компании, а папа выступал за их команду.
И опять же из Ижевска ездила с мамой в татарстанский Агрыз тренировать прыжки. Как же много она работала и испытала, чтобы на ОИ играючи и с улыбкой делать каскад из лутца и 4 риттов.
Хейтерам ничего не пожелаю, а ей - пусть её слезы вернутся ей бриллиантами.
кто его смотрит