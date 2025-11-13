Гуменник о хобби: «Выходные посвящаю учебе. Раньше любил поиграть на музыкальных инструментах, но в этом году времени не хватает»

Петр Гуменник: выходные посвящаю учебе, на хобби времени не остается.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что сейчас из-за большой нагрузки не играет на музыкальных инструментах.

– Помимо учебы ты еще как-то отдыхаешь? Как расслабляешься, есть ли выходные дни, когда ты ни о чем не думаешь и занимаешься только собой? Или кем-то еще?

– Да нет, выходные дни стараюсь посвятить учебе, чтобы переключиться. Это очень сильно помогает. Каждый раз в понедельник прихожу с новыми силами.

На другие хобби времени не остается. На музыкальных инструментах раньше любил поиграть, но в этом году как-то на это времени не хватает. Но перед Олимпиадой надо будет вспомнить, потому что это очень помогает отвести душу и восстановиться ментально и даже физически.

– Как всегда – фортепиано?

– Да, думаю, из фортепиано я смогу извлечь какие-то приятные звуки. Поэтому только там я смогу отдохнуть, – сказал фигурист в подкасте «Произвольная программа» .