Тренер сборной России по велотреку: «Даже если в следующем году нам разрешат выступать, мы просто не наберем необходимых для попадания на Олимпиаду очков»

Российские велогонщики на треке лишились шансов отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Ковпанец.

С 3 по 13 августа в Глазго пройдет чемпионат мира по велоспорту.

«Нам был разрешен допуск в нейтральном статусе, но это при заполнении определенных деклараций, мы это даже не рассматривали. Для выступления на Олимпийских играх надо иметь соответствующий рейтинг, чемпионат мира в Глазго в этом отношении был самым важным стартом, на нем и определятся, кто попадает на Игры.

Для нас не будет дополнительных систем отбора – есть определенное количество участников, квота. Надо пройти два чемпионата Европы, чемпионат мира и Кубок наций, венцом всего этого и был чемпионат мира. Даже если в следующем году нам разрешат выступать, мы просто не наберем необходимых для попадания на Олимпиаду очков», – сказал Ковпанец.

Также он рассказал, что российские велогонщики не подавали заявки на переходы в другие страны.

«Только в прошлом году Михаил Яковлев, наш рекордсмен, ушел в команду Израиля. Он просил поменять гражданство, у него были там родственники, и сейчас он воссоединился с семьей, готовится к Олимпиаде, довольно успешно выступает.

Были попытки предложить определенные условия другим спортсменам, но никто из них заявок на переходы не подавал», – добавил тренер.