Алиса Ефимова: «Я знала, что хочу продолжать карьеру, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты»

Фигуристка Алиса Ефимова рассказала о решении встать в пару с американцем Мишей Митрофановым.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом.

В прошедшем сезоне они заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира, после чего партнер завершил карьеру.

«Я знала, что хочу продолжать, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты. Америка казалась, конечно, очень далекой.

Когда появилась новость о завершении карьеры Рубена, Миша написал мне и спросил, заинтересована ли я в трай-ауте (попытке встать в пару). Мы сразу же созвонились, чтобы узнать ситуацию каждого из нас. Это было на следующий день после приезда с чемпионата мира в Японии.

Наш трай-аут с Мишей прошел в Бостоне под руководством Ольги Ганичевой и Алексея Летова. Он длился пять дней. На третий день мы поняли, что тренируемся, как будто в полноценном режиме.

Мы уже делали на льду параллельные тройные прыжки, тройной выброс, разные поддержки, все тодесы и вращения, тройную подкрутку на полу. Тренеры подтвердили, что мы друг другу подходим.

После всех проб я поняла, что Миша для меня самый лучший партнер и что продолжать карьеру имеет смысл только с ним», – рассказала .