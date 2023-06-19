Алиса Ефимова: «Я знала, что хочу продолжать карьеру, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты»

Теги сборная США пары переходы Алиса Ефимова Миша Митрофанов Р-Спорт Фигурное катание

Фигуристка Алиса Ефимова рассказала о решении встать в пару с американцем Мишей Митрофановым.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а позднее представляла сборную Германии в паре с Рубеном Бломмартом.

В прошедшем сезоне они заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира, после чего партнер завершил карьеру.

«Я знала, что хочу продолжать, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты. Америка казалась, конечно, очень далекой. 

Когда появилась новость о завершении карьеры Рубена, Миша написал мне и спросил, заинтересована ли я в трай-ауте (попытке встать в пару). Мы сразу же созвонились, чтобы узнать ситуацию каждого из нас. Это было на следующий день после приезда с чемпионата мира в Японии. 

Наш трай-аут с Мишей прошел в Бостоне под руководством Ольги Ганичевой и Алексея Летова. Он длился пять дней. На третий день мы поняли, что тренируемся, как будто в полноценном режиме.

Мы уже делали на льду параллельные тройные прыжки, тройной выброс, разные поддержки, все тодесы и вращения, тройную подкрутку на полу. Тренеры подтвердили, что мы друг другу подходим.

После всех проб я поняла, что Миша для меня самый лучший партнер и что продолжать карьеру имеет смысл только с ним», – рассказала Ефимова

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11 комментариев

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lepestok
с одной стороны - какие перспективы у пары, в которой партнерше трудно прыгать, а с другой - учитывая уровень в мире, скоро будут выигрывать с двойными прыжками)
+9
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+8
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Kareglazaya
Ответ Anatiana
Какие все сплошь американские фамилии). Дерзай, Алисочка, какие у российского ФК могут быть к тебе претензии? Главное, не кидайся овном в родину. А то ведь политиканы сейчас возьмут в оборот
Она родилась в Финляндии)
+5
-1
+4
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Zbra
Надеюсь, у Алисы тройные прыжки получше стали. Удачи!
+3
0
+3
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Маргарита В Сафронова
Удачи тебе, Алиса!
+2
0
+2
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Viks
Ответ andrej shabanov
а почему США??? Почему бы не вернуться в Россию?...
С американским партнёром? - "Миша для меня самый лучший партнер"
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