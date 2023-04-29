Татьяна Тарасова: «В ЦСКА есть преемственность поколений. Желаю им только победы и поскорее построить все, что было разрушено, и сберечь, что есть»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Роднина Александр Гомельский Анатолий Тарасов Елена Буянова (Водорезова) Александр Зайцев Станислав Жук Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«ЦСКА – это вся моя жизнь. Каталась я на стадионе Юных пионеров, а в ЦСКА нам снимали лед, там был каток, это было для нас как подарок.

А потом я уже работала со спортсменами – с [Ириной] Родниной и [Александром] Зайцевым шесть лет. ЦСКА – это все, это все виды спорта, это огромная организация. Всегда это победная организация – когда говорят ЦСКА, подразумевают «победа».

В ЦСКА работал великий [Станислав] Жук, папа мой (Анатолий Тарасов) работал в нем всю жизнь, дядя Саша Гомельский. Сегодня ученица Жука Елена Буянова возглавляет школу ЦСКА, где работает старшим тренером, – в ЦСКА есть преемственность поколений.

Желаю ЦСКА только победы и поскорее построить все, что было разрушено, и сберечь, что есть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

1 комментарий

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B.Jones
Что Татьяна Анатольевна, без монополии и в спорте, ну никак?
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