Татьяна Тарасова: «В ЦСКА есть преемственность поколений. Желаю им только победы и поскорее построить все, что было разрушено, и сберечь, что есть»

Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«ЦСКА – это вся моя жизнь. Каталась я на стадионе Юных пионеров, а в ЦСКА нам снимали лед, там был каток, это было для нас как подарок.

А потом я уже работала со спортсменами – с [Ириной] Родниной и [Александром] Зайцевым шесть лет. ЦСКА – это все, это все виды спорта, это огромная организация. Всегда это победная организация – когда говорят ЦСКА, подразумевают «победа».

В ЦСКА работал великий [Станислав] Жук, папа мой (Анатолий Тарасов) работал в нем всю жизнь, дядя Саша Гомельский. Сегодня ученица Жука Елена Буянова возглавляет школу ЦСКА, где работает старшим тренером, – в ЦСКА есть преемственность поколений.

Желаю ЦСКА только победы и поскорее построить все, что было разрушено, и сберечь, что есть», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.