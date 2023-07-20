Елена Радионова: «Нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки про диету, сразу вылезет триггер, что это ужасно»

Елена Радионова высказалась о проблеме взросления и контроля веса в фигурном катании.

«Пубертат у фигуристов действительно существует и влияет на прыжки. Это правда, ведь все равно мы не можем оставаться детьми, у нас меняются пропорции. И как только у нас меняются пропорции, смещается и ось, на которой мы крутимся. Поэтому каждый сантиметр, даже каждый миллиметр, очень сильно влияет.

Это был непростой момент, непростое время, которое я точно не вспоминаю с каким-то очарованием. Мне тогда было очень тяжело. Со мной, конечно, происходили изменения не только в физическом плане, но и в психологическом. Я менялась, превращалась из ребенка во взрослого человека.

Одно из самых ярких воспоминаний: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом. Было тяжело в какие-то моменты. Вроде ничего не ешь, а вес все равно не уходит. И само тело, несмотря на большие нагрузки, не было таким сухим, как хотелось. Я занималась шесть дней в неделю с утра до вечера, но все равно имелись, скажем так, вопросы к моему внешнему виду.

Естественно, в этот период психика очень ранима, и всякие колкие слова, какие-то сказанные обидные вещи принимаются близко к сердцу. Это неприятно. Мне кажется, в такие моменты не нужно трогать человека, а дать ему спокойно это пережить, ведь он прекрасно понимает, как он должен выглядеть.

А каждый раз напоминать, что он толстый или еще какой-то не такой – усугубляет ситуацию. Через какое-то время все нормализуется и устаканится», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

«Жесткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание.

Вообще нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание», – добавила фигуристка.