Елена Радионова: «Нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки про диету, сразу вылезет триггер, что это ужасно»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Питание Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о проблеме взросления и контроля веса в фигурном катании.

«Пубертат у фигуристов действительно существует и влияет на прыжки. Это правда, ведь все равно мы не можем оставаться детьми, у нас меняются пропорции. И как только у нас меняются пропорции, смещается и ось, на которой мы крутимся. Поэтому каждый сантиметр, даже каждый миллиметр, очень сильно влияет.

Это был непростой момент, непростое время, которое я точно не вспоминаю с каким-то очарованием. Мне тогда было очень тяжело. Со мной, конечно, происходили изменения не только в физическом плане, но и в психологическом. Я менялась, превращалась из ребенка во взрослого человека.

Одно из самых ярких воспоминаний: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом. Было тяжело в какие-то моменты. Вроде ничего не ешь, а вес все равно не уходит. И само тело, несмотря на большие нагрузки, не было таким сухим, как хотелось. Я занималась шесть дней в неделю с утра до вечера, но все равно имелись, скажем так, вопросы к моему внешнему виду.

Естественно, в этот период психика очень ранима, и всякие колкие слова, какие-то сказанные обидные вещи принимаются близко к сердцу. Это неприятно. Мне кажется, в такие моменты не нужно трогать человека, а дать ему спокойно это пережить, ведь он прекрасно понимает, как он должен выглядеть.

А каждый раз напоминать, что он толстый или еще какой-то не такой – усугубляет ситуацию. Через какое-то время все нормализуется и устаканится», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

«Жесткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание.

Вообще нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание», – добавила фигуристка.

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5 комментариев

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чекушка вина
важная информация
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Anna
ПП должно быть с детства, а не с пубертата, тогда не будет такого сильного стресса для организма
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Александр Шульгин
Причем тут диета. Есть вес тренировочный и соревновательный для каждого спортсмена он свой и его надо выдерживать, а уж как это другое дело.
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Skyolker
У спортсменов есть тренер, хореограф, врач, массажист. Но, почему-то подобрать грамотного диетолога - это большая проблема. Девочкам приходится тупо не есть, что приводит в последствии к травмам и психологическим проблемам. У каждого разный организм и вариант "ешь только овощи и фрукты" для профессиональных спортсменов в большинстве случаев не работает.

С Юзуру Ханю сотрудничает целая фирма, которая подбирает и готовит ему питание, например. Сейчас есть специалисты, почему бы не озадачиться?
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