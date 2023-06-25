Елизавета Нугуманова: «Иногда смотрела на себя в зеркало и казалось, что я очень полная. Но на деле это не так. В спорте многие девочки загоняются по этому поводу»

Елизавета Нугуманова заявила, что многие спортсменки «загоняются» из-за веса.

Об этом российская фигуристка высказалась, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

– Какой твой лучший способ справляться с негативом?

– Не обращать внимания.

– Момент, когда твои ожидания не оправдали оригинал?

– Были такие люди, от которых я совсем не ожидала подлых поступков, моменты рассказывать не буду. Жизнь – это опыт.

– У тебя были когда-нибудь комплексы по поводу лишнего веса? И как это исправить?

– Были проблемы. Иногда смотрела на себя в зеркало и казалось, что я очень полная. Но на самом деле это не так. И лучший способ – просто не думать и кушать что хочешь.

В спорте многие девочки загоняются по этому поводу, – написала Нугуманова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Скандал с Нугумановой показал: нашей фигурке нужна этическая комиссия. Главное, чтобы она работала не как SafeSport в США