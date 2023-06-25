Елизавета Нугуманова: «Иногда смотрела на себя в зеркало и казалось, что я очень полная. Но на деле это не так. В спорте многие девочки загоняются по этому поводу»
Елизавета Нугуманова заявила, что многие спортсменки «загоняются» из-за веса.
Об этом российская фигуристка высказалась, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.
– Какой твой лучший способ справляться с негативом?
– Не обращать внимания.
– Момент, когда твои ожидания не оправдали оригинал?
– Были такие люди, от которых я совсем не ожидала подлых поступков, моменты рассказывать не буду. Жизнь – это опыт.
– У тебя были когда-нибудь комплексы по поводу лишнего веса? И как это исправить?
– Были проблемы. Иногда смотрела на себя в зеркало и казалось, что я очень полная. Но на самом деле это не так. И лучший способ – просто не думать и кушать что хочешь.
В спорте многие девочки загоняются по этому поводу, – написала Нугуманова.
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