Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке»

Олег Матыцин высказался о российских атлетах, меняющих спортивное гражданство.

«Для нас меры соцзащиты, сохранения спортсменов и тренеров являются приоритетом. Все меры поддержки сохранены. Все спортивные федерации начали проводить соревнования с призовым фондом, выплачиваются премиальные.

Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке.

Да, конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда. Те преференции, которые они получали как члены сборных команд, прекратят свое действие», – сказал министр спорта РФ.

Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея