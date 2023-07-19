Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке»
Олег Матыцин высказался о российских атлетах, меняющих спортивное гражданство.
«Для нас меры соцзащиты, сохранения спортсменов и тренеров являются приоритетом. Все меры поддержки сохранены. Все спортивные федерации начали проводить соревнования с призовым фондом, выплачиваются премиальные.
Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке.
Да, конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда. Те преференции, которые они получали как члены сборных команд, прекратят свое действие», – сказал министр спорта РФ.
Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея
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Значит лед тронулся. Теперь ничем не удержишь...
Чувствуется, не одному спортсмену такое предложение пришло. Явление принимает массовый характер.
А социальная поддержка есть только у единиц. Остальные - за деньги родителей и за свой счет.
Я и смотрю, к примеру Настя Губанова прямо ооочень расстроена без соцподдержки