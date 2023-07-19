Олег Матыцин: «Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин высказался о российских атлетах, меняющих спортивное гражданство.

«Для нас меры соцзащиты, сохранения спортсменов и тренеров являются приоритетом. Все меры поддержки сохранены. Все спортивные федерации начали проводить соревнования с призовым фондом, выплачиваются премиальные.

Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства. Надо дать им понять, что, покидая страну, они теряют все меры по социальной поддержке.

Да, конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда. Те преференции, которые они получали как члены сборных команд, прекратят свое действие», – сказал министр спорта РФ.

Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея

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12 комментариев

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Damien King
Потеряют возможность выступить на играх БРИКС вместо Олимпиад и Чемпионатов мира
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Ебздрогыч
Заманить спортсменов пенсиями по 300 евро, номинальным званием в вооруженных силах и обязать соревноваться всю жизнь на первенстве водокачки - план надежный, как швейцарские часы. Странно, что уже более 200 спортсменов отказались от такой щедрости и поменяли спортивное гражданство. Глупцы!
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Ivan Balashov
Действительно, ведь РФ больше всего славится именно своими мерами социальной поддержки.
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SadButTrue
Опять сочетают угрозы с сожалением. Но это ненадолго. Скоро как обычно просто примут какой-нибудь закончик приравнивающий смену гражданства у спортсменов к госизмене или всех сделают невыездными.
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Даня Чебыкин
Угу, угу. А простые смертные оставаясь в стране, получают эту самую соцподдержку в необходимом объеме? Садики, больницы итд итп? Вот честно-ваще пофиг на спортсменов в это контексте.
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Olga.t
Не пряником, так кнутом и угрозами "всё равно вы никуда не поедете".
+3
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арап Петра Великого
Некоторые спортсмены получают письма о смене гражданства.
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Значит лед тронулся. Теперь ничем не удержишь...
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Anna
Перевод на понятный язык: "Мы уничтожаем ваше настоящее, мы уничтожаем ваше будущее. Если вздумаете уйти, мы испортим максимально вам жизнь"
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Лека-Лека
Испугал ежа голой задницей.
Чувствуется, не одному спортсмену такое предложение пришло. Явление принимает массовый характер.
А социальная поддержка есть только у единиц. Остальные - за деньги родителей и за свой счет.
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natali5228
Что он несет😆
Я и смотрю, к примеру Настя Губанова прямо ооочень расстроена без соцподдержки
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Ivan Balashov
Ответ Даня Чебыкин
Тебе то чо, космополит?
Всё как в меме с Гарольдом - "Ахаха, я тут живу".
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