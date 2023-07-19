Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт»

Теги Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт».

Сегодня в Госдуме проходит «Правительственный час» с участием Матыцина.

«Спорт должен быть интегрирован во все сферы жизни через реализацию межведомственных программ взаимодействия с образованием, здравоохранением, наукой, производственной сферой, развитием сельских территорий, бизнес‑сообществом.

Важным также считаем восстановление модели ведомственного спорта. Только так можно добиться устойчивой национальной системы спорта.

В связи с обозначенной мною приоритизацией задач по решению актуальных вопросов отрасли считаем возможным разработку отдельного национального проекта «Спорт», – сказал министр во время выступления.

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4 комментария

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Александр Колосов
В общем, государству нужны люди, которые смогут воевать
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Ебздрогыч
Нужно больше бабла для отмыва и рисования красивой статистики, еще больше!
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Manas Zhumadilov
включайте пилораму)))
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maks44
Хорошая идея, а национальный проект "СВО" закрыть.
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