Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт»
Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт».
Сегодня в Госдуме проходит «Правительственный час» с участием Матыцина.
«Спорт должен быть интегрирован во все сферы жизни через реализацию межведомственных программ взаимодействия с образованием, здравоохранением, наукой, производственной сферой, развитием сельских территорий, бизнес‑сообществом.
Важным также считаем восстановление модели ведомственного спорта. Только так можно добиться устойчивой национальной системы спорта.
В связи с обозначенной мною приоритизацией задач по решению актуальных вопросов отрасли считаем возможным разработку отдельного национального проекта «Спорт», – сказал министр во время выступления.
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