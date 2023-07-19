Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил Госдуме разработку отдельного национального проекта «Спорт».

Сегодня в Госдуме проходит «Правительственный час» с участием Матыцина.

«Спорт должен быть интегрирован во все сферы жизни через реализацию межведомственных программ взаимодействия с образованием, здравоохранением, наукой, производственной сферой, развитием сельских территорий, бизнес‑сообществом.

Важным также считаем восстановление модели ведомственного спорта. Только так можно добиться устойчивой национальной системы спорта.

В связи с обозначенной мною приоритизацией задач по решению актуальных вопросов отрасли считаем возможным разработку отдельного национального проекта « », – сказал министр во время выступления.