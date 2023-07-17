Таисия Собинина: «Нас с Ходыкиным объединила акробатическая направленность. Весь коллектив работает на уникальность стиля нашей пары»

Фигуристка Таисия Собинина рассказала, как образовалась их пара с Денисом Ходыкиным.

– Как вы познакомились с нынешней командой? Насколько известно, инициатива шла именно от вас.

– Это неожиданное, но при этом долгожданное решение. Дело было в середине апреля, когда я выступала в шоу Яны Александровны Рудковской. Сидела в гримерке и случайно услышала разговор про Дашу Павлюченко и Дениса: мол, такая замечательная пара распалась.

Чуть раньше я читала о них в новостях и думала, что Денис тоже закончил. А тут Сергей Сергеевич Росляков объявил, что ищет своему ученику новую партнершу. Тогда-то у меня в голове и зародилась мысль: может, попробую?

К тому времени я уже точно знала, что не буду кататься с Ильей Мироновым – Арина Андреевна Ушакова предупредила нас обоих еще в середине сезона. Вот я и решила написать .

Все-таки хороший парник, сильный и опытный! Обдумывала пару дней, в итоге собралась и отправила сообщение в соцсети. Денис ответил довольно быстро, мы договорились о времени и месте проб.

– Как прошли пробы?

– Уже с разминки на полу у нас все получилось с первого раза. Какое-то волшебство! Лично мне помогло умение легко перестраиваться под новых партнеров. Несколько лет подряд мне в силу обстоятельств приходилось скатываться с разными мальчиками.

– Вам сразу сказали, что берут в группу?

– Я поняла это уже в первый день. Мы с Денисом быстро поймали контакт. По моим наблюдениям, это редкость, когда партнеры хорошо понимают друг друга. А тут: «Ну что, катаемся дальше вместе?» – «Да!»

Сергей Сергеевич тоже понял по нашему настроению, что союз перспективный, поэтому уже через несколько дней одобрил мою кандидатуру.

– Вы с детства занимаетесь акробатикой, умеете жонглировать. Полезный опыт, учитывая, что пара Дениса и выделялась именно акробатическими элементами.

– Я с трех лет ходила в секцию по акробатике. Начала даже раньше, чем на катке. Как-то в мой город приехал цирк-шапито, и нашу группу пригласили поучаствовать в туре по региону. Тренеры поставили мне с одним парнем классный сольный номер, в котором я и распробовала вкус верхних поддержек.

Годы спустя тренеры академии фигурного катания Санкт-Петербурга, где я занималась сначала одиночным видом, быстро распознали мою перспективу стать парницей. Однажды предложили попробовать верхнюю поддержку на льду, и у меня сразу получилось. Я максимально комфортно себя почувствовала.

– Учитывая бэкграунд – и ваш, и Дениса – предположу, что акробатика станет уникальным стилем вашей пары.

– Это вообще судьба, что все так сложилось! Мы с Денисом оба в одно и то же время были в поиске нового партнерства, ничьи союзы не разрушали.

Нас объединила акробатическая направленность, верно. Еще в питерской академии мне часто давали упражнения из этой сферы. Многому я научилась и в академии Евгения Плющенко. Там преподает ОФП замечательный Ерем Газазян, чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу.

и Денис тоже часто находят варианты интересных входов в поддержки, спусков и связок. Не знаю даже, где они черпают столько идей!

Новые мои тренеры тоже всячески поощряют акробатику. В общем, весь коллектив работает на уникальность стиля нашей пары, и это так круто! – сказала Собинина.