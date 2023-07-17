Таисия Собинина: «Нас с Ходыкиным объединила акробатическая направленность. Весь коллектив работает на уникальность стиля нашей пары»

Теги сборная России пары Бетина Попова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Таисия Собинина Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристка Таисия Собинина рассказала, как образовалась их пара с Денисом Ходыкиным.

– Как вы познакомились с нынешней командой? Насколько известно, инициатива шла именно от вас.

– Это неожиданное, но при этом долгожданное решение. Дело было в середине апреля, когда я выступала в шоу Яны Александровны Рудковской. Сидела в гримерке и случайно услышала разговор про Дашу Павлюченко и Дениса: мол, такая замечательная пара распалась.

Чуть раньше я читала о них в новостях и думала, что Денис тоже закончил. А тут Сергей Сергеевич Росляков объявил, что ищет своему ученику новую партнершу. Тогда-то у меня в голове и зародилась мысль: может, попробую?

К тому времени я уже точно знала, что не буду кататься с Ильей Мироновым – Арина Андреевна Ушакова предупредила нас обоих еще в середине сезона. Вот я и решила написать Денису.

Все-таки хороший парник, сильный и опытный! Обдумывала пару дней, в итоге собралась и отправила сообщение в соцсети. Денис ответил довольно быстро, мы договорились о времени и месте проб.

– Как прошли пробы?

– Уже с разминки на полу у нас все получилось с первого раза. Какое-то волшебство! Лично мне помогло умение легко перестраиваться под новых партнеров. Несколько лет подряд мне в силу обстоятельств приходилось скатываться с разными мальчиками.

– Вам сразу сказали, что берут в группу?

– Я поняла это уже в первый день. Мы с Денисом быстро поймали контакт. По моим наблюдениям, это редкость, когда партнеры хорошо понимают друг друга. А тут: «Ну что, катаемся дальше вместе?» – «Да!»

Сергей Сергеевич тоже понял по нашему настроению, что союз перспективный, поэтому уже через несколько дней одобрил мою кандидатуру.

– Вы с детства занимаетесь акробатикой, умеете жонглировать. Полезный опыт, учитывая, что пара Дениса и Дарьи выделялась именно акробатическими элементами.

– Я с трех лет ходила в секцию по акробатике. Начала даже раньше, чем на катке. Как-то в мой город приехал цирк-шапито, и нашу группу пригласили поучаствовать в туре по региону. Тренеры поставили мне с одним парнем классный сольный номер, в котором я и распробовала вкус верхних поддержек.

Годы спустя тренеры академии фигурного катания Санкт-Петербурга, где я занималась сначала одиночным видом, быстро распознали мою перспективу стать парницей. Однажды предложили попробовать верхнюю поддержку на льду, и у меня сразу получилось. Я максимально комфортно себя почувствовала.

– Учитывая бэкграунд – и ваш, и Дениса – предположу, что акробатика станет уникальным стилем вашей пары.

– Это вообще судьба, что все так сложилось! Мы с Денисом оба в одно и то же время были в поиске нового партнерства, ничьи союзы не разрушали.

Нас объединила акробатическая направленность, верно. Еще в питерской академии мне часто давали упражнения из этой сферы. Многому я научилась и в академии Евгения Плющенко. Там преподает ОФП замечательный Ерем Газазян, чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу.

Бетина Попова и Денис тоже часто находят варианты интересных входов в поддержки, спусков и связок. Не знаю даже, где они черпают столько идей!

Новые мои тренеры тоже всячески поощряют акробатику. В общем, весь коллектив работает на уникальность стиля нашей пары, и это так круто! – сказала Собинина. 

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5 комментариев

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блОК
Жду эту пару
+7
0
+7
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Мира2024
Удачи этой паре! Пусть сбудутся все мечты!
+6
0
+6
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Svetlana Yablonskaya
Ох, какая конкуренция у нас намечается в парах... Удачи всем ребятам! Невероятно интересно будет смотреть.
+5
0
+5
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galik55
ПХ мне всегда нравились креативностью постановок. Но вот чрезмерное увлечение акробатикой не есть лучший вариант. Нравится, что занялись усложнением , успеха без травм
+3
0
+3
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Numb
/Новые мои тренеры тоже всячески поощряют акробатику/
С одной стороны правильно, пара новая, нужно обратить на себя внимание и запомниться зрителям и судьям.
С другой стороны, в погоне за акробатикой можно из парного катания превратиться в цирковое. Креативность и результат еще нужно суметь совместить.
+2
0
+2
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