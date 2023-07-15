Галлямов о летних сборах: «Все прошло замечательно. Учили новые элементы, поддержки, проделали большой объем работы»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как проходит подготовка к новому сезону.

: Пока рано говорить о готовности к сезону, потому что сейчас только середина июля, а сезон начнется в конце сентября.

: Были на сборе в Сочи. Сухой сбор, который включает в себя ОФП, СФП и хореографию, он проходил в отеле. Затем мы тренировались на нашем любимом катке «Айсберг».

Все прошло замечательно. Учили новые элементы, поддержки, проделали большой объем работы. Все прошло продуктивно. У нас был определенный план, мы с ним справились.

«У нас в группе собрался хороший коллектив. Есть дисциплина, все работают и знают свои цели, работают в спокойном режиме», – ответил Галлямов на вопрос, изменился ли микроклимат в команде после ухода из группы и Дмитрия Козловского.

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