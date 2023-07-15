Галлямов о летних сборах: «Все прошло замечательно. Учили новые элементы, поддержки, проделали большой объем работы»

Теги пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как проходит подготовка к новому сезону.

Мишина: Пока рано говорить о готовности к сезону, потому что сейчас только середина июля, а сезон начнется в конце сентября.

Галлямов: Были на сборе в Сочи. Сухой сбор, который включает в себя ОФП, СФП и хореографию, он проходил в отеле. Затем мы тренировались на нашем любимом катке «Айсберг».

Все прошло замечательно. Учили новые элементы, поддержки, проделали большой объем работы. Все прошло продуктивно. У нас был определенный план, мы с ним справились.

«У нас в группе собрался хороший коллектив. Есть дисциплина, все работают и знают свои цели, работают в спокойном режиме», – ответил Галлямов на вопрос, изменился ли микроклимат в команде после ухода из группы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

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4 комментария

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galik55
Ох уж эти журналисты. Столкуть, уязвить. А вот нет вам. Все в штабе Москвиной нормально. И МГу себя в команде и БК в ТШТ прекрасно тренируются. Всем удачи
+3
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ВИван
Главная интрига в этом сезоне в парном катании. МиГам прекрасных программ и удачи!
+1
0
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Ирина Иванова
Изменения в микроклимате не дают покоя журналистам «Матч ТВ». В этом случае нужно постоянно держать наготове зонт)
0
0
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N-fox
Грядущий сезон российской фигурки обещает быть еще интереснее. Всем хочется пожелать здоровья. Люблю эту пару, Настя - это позитивив и обаяние!
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