Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Наметили дорожную карту, ищем участок. Параллельно занимаемся юридическими моментами»
Министр спорта Татарстана рассказал, на какой стадии проект школы Алины Загитовой.
Сообщалось, что школу фигурного катания олимпийской чемпионки планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.
«Мы полностью участвуем в этом проекте, она уже приезжала сюда, наметили дорожную карту, сформировываем техническое задание по центру, ищем участок.
И параллельно занимаемся юридическими моментами, находимся в консультации, в каком виде это может быть, возможно, в государственно-частном партнерстве.
Хотим собрать юридическую схему к концу года. Можем запуститься не на новом объекте, а пока на базе нашего существующего Дворца спорта», – сказал Владимир Леонов.
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой»
То есть невозможно ждать потоки средств? Надо ковать железо, пока горячо? Пока обещали сверху средства, народные конечно. Из бюджета.
Как же это всё уже до мерзости неприкрыто даже. Открывают школу блатной девице без единого намёка на присутствие мозгов.
Для чего? Чтобы потом "свалить на неопытность руководителя" развал всей этой махинации?
не зря загитова обучалась у гогиевны и связалась с ротенбергом.
Головой хоть иногда думайте
Сравнили Тутберидзе и Загитову как тренеров.
За...оты уже совсем с катушек съехали.
Какой из АЗ тренер, вам ли не знать? Вы же все её слова наизусть знаете. Она хоть одно название элементов ФК знает?
Может, уже есть опыт, и кого-то тренировала втайне?
Разве что только вторую семью свою.
🤣🤣🤣