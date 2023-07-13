Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Наметили дорожную карту, ищем участок. Параллельно занимаемся юридическими моментами»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал, на какой стадии проект школы Алины Загитовой.

Сообщалось, что школу фигурного катания олимпийской чемпионки планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

«Мы полностью участвуем в этом проекте, она уже приезжала сюда, наметили дорожную карту, сформировываем техническое задание по центру, ищем участок.

И параллельно занимаемся юридическими моментами, находимся в консультации, в каком виде это может быть, возможно, в государственно-частном партнерстве.

Хотим собрать юридическую схему к концу года. Можем запуститься не на новом объекте, а пока на базе нашего существующего Дворца спорта», – сказал Владимир Леонов. 

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой»

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36 комментариев

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Tresk2
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Ответ Ебздрогыч
Надеюсь, юридическими моментами тоже Алиночка занимается?
И тяпкой котлован будет рыть. Все сама. Везде успеет.
+19
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kate_ko
Ответ Lennuci
"Дорожная карта", какой модный англицизм в переводе. Причем употребляется к месту и ни к месту везде. Нельзя сказать "составили план"?
по работе периодически сталкиваюсь с бюджетным учреждениями культуры, так вот, у них бесконечные дорожные карты, ни шагу без них нельзя. то есть этот термин пришел сверху, кто-то из наших законотворцев выродил из себя сей шедевр)
+14
-4
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nikolett
Зачем открывать юридически школу на базе уже существующего Дворца спорта? Там уже столько школ открыто юридически.
То есть невозможно ждать потоки средств? Надо ковать железо, пока горячо? Пока обещали сверху средства, народные конечно. Из бюджета.
Как же это всё уже до мерзости неприкрыто даже. Открывают школу блатной девице без единого намёка на присутствие мозгов.
Для чего? Чтобы потом "свалить на неопытность руководителя" развал всей этой махинации?
+11
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+8
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Lennuci
"Дорожная карта", какой модный англицизм в переводе. Причем употребляется к месту и ни к месту везде. Нельзя сказать "составили план"?
+12
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Tresk2
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Ответ Мира2024
Удачи всем, кто занят в этом проекте! Алине удачи и успеха в двойной дозе!
А если передоз?
+8
-3
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scorp19
Ответ Gemma157
А почему Загитова сама нам не рассказывает о деталях процесса подготовки школы к открытию? Так и будет что ли за спинами других стоять? Пускай отчитывается на что тратятся средства и время
Потому что она не в курсе. С неё в этом проекте только имя и поторговать лицом когда скажут.
+5
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А почему Загитова сама нам не рассказывает о деталях процесса подготовки школы к открытию? Так и будет что ли за спинами других стоять? Пускай отчитывается на что тратятся средства и время
+13
-10
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alexander bakulin
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грядёт грандиозный распил имени загитовой. бюджетное воровство невиданных масштабов.
не зря загитова обучалась у гогиевны и связалась с ротенбергом.
+10
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Туц
Ответ Алексей Токарев
На чьи это всё налоги?
Порадовались бы что налоги на что то полезное идут. На школу фигурного катания. А не какому нибудь чиновнику в карман. Некоторые что не сделаешь всегда не довольны.
+9
-6
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scorp19
Ответ Туц
Порадовались бы что налоги на что то полезное идут. На школу фигурного катания. А не какому нибудь чиновнику в карман. Некоторые что не сделаешь всегда не довольны.
Налогоплательщики прям преисполнились от этой "пользы". Все просто мечтают о ледовой коробке для прокатчиц. Вот работяги порадуются...
+4
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Оксана Иванова
Ответ Verysia
Это ее время и спонсорские средства, вы к ним какое отношение имеете?
Вы читать умеете? Государственно-частное партнерство подразумевает строительство на государственные деньги частниками, а потом будут собирать деньги и отправлять государству для выплаты кредита на строительство.
Головой хоть иногда думайте
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Алексей Токарев
На чьи это всё налоги?
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Lana-shu
Ответ Gemma157
А почему Загитова сама нам не рассказывает о деталях процесса подготовки школы к открытию? Так и будет что ли за спинами других стоять? Пускай отчитывается на что тратятся средства и время
Не твое дело. Для этого есть спикер- министр спорта. Он и за деньги будет отвечать, и чтобы все во время было сделано.
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Verysia
Ответ Tresk2
Пусть строят в Бугульме.
У трески не спросили.
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nikolett
Ответ Tresk2
На татарские.
Ответ Фире.
Сравнили Тутберидзе и Загитову как тренеров.
За...оты уже совсем с катушек съехали.
Какой из АЗ тренер, вам ли не знать? Вы же все её слова наизусть знаете. Она хоть одно название элементов ФК знает?
Может, уже есть опыт, и кого-то тренировала втайне?
Разве что только вторую семью свою.
+2
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Фира Фасхутдинова
Ответ Tresk2
Пусть строят в Бугульме.
Придёт время и в Бугульме построят.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Алексей Токарев
На чьи это всё налоги?
На те же, что строится и каток для Тутберидзе.
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nikolett
Ответ Verysia
Каждый занимается своим делом, разумеется, юридическими моментами - юристы. Вы, главное, не переживайте так.
А чем занимается Алина, на ваш взгляд? Вот прямо сейчас. Чем она вообще может заниматься, кроме как красиво посидеть где-то, но молча?
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Альфира Смирнова
Ответ Ебздрогыч
Надеюсь, юридическими моментами тоже Алиночка занимается?
Юристы обычно занимаются юридическими моментами по определению.. Если не спится и разъедает новость душу,то адресуйте вопрос Родниной , Волосожар, Сотниковой, Тутберидзе и другим ,имеющим и имевшим свои школы.
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Gemma157
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Ответ Tresk2
И тяпкой котлован будет рыть. Все сама. Везде успеет.
+100!)
🤣🤣🤣
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