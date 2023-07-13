Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Наметили дорожную карту, ищем участок. Параллельно занимаемся юридическими моментами»

Министр спорта Татарстана рассказал, на какой стадии проект школы Алины Загитовой.

Сообщалось, что школу фигурного катания олимпийской чемпионки планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

«Мы полностью участвуем в этом проекте, она уже приезжала сюда, наметили дорожную карту, сформировываем техническое задание по центру, ищем участок.

И параллельно занимаемся юридическими моментами, находимся в консультации, в каком виде это может быть, возможно, в государственно-частном партнерстве.

Хотим собрать юридическую схему к концу года. Можем запуститься не на новом объекте, а пока на базе нашего существующего Дворца спорта», – сказал Владимир Леонов.

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой»