Наталья Бестемьянова: «Коляда приостановил карьеру еще осенью, мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Михаил Коляда Спорт-Экспресс Фигурное катание

Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Коляда приостановил свою карьеру еще осенью. Мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет.

Михаил прекрасно выглядит в шоу и спектаклях, так что он будет продолжать свою карьеру в профессиональном спорте», — сказала олимпийская чемпионка. 

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1 комментарий

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Kristine Kristine
Очень жаль, но все к этому шло. Я благодарна за возможность увидеть его Щелкунчика в Питере в 2021м году.
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