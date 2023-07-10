Наталья Бестемьянова: «Коляда приостановил карьеру еще осенью, мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет»
Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.
«Коляда приостановил свою карьеру еще осенью. Мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет.
Михаил прекрасно выглядит в шоу и спектаклях, так что он будет продолжать свою карьеру в профессиональном спорте», — сказала олимпийская чемпионка.
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