Наталья Бестемьянова: «Коляда приостановил карьеру еще осенью, мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет»

Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

« приостановил свою карьеру еще осенью. Мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет.

Михаил прекрасно выглядит в шоу и спектаклях, так что он будет продолжать свою карьеру в профессиональном спорте», — сказала олимпийская чемпионка.