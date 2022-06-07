Бестемьянова о повышении возраста: «Мне не кажется это чем-то диким. Детей будут готовить к выходу в 17 лет, вот и все»

Олимпийская чемпионка высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Есть пример Сони Самоделкиной. Если бы она была на полгода старше, она бы могла претендовать на попадание на Олимпиаду. Но разве это помешало ей развиваться?

Она выступала на взрослых соревнованиях в России. Но если бы была возможность участвовать на юниорском чемпионате мира — она бы поехала.

Чем это может помешать? Ничем. Если человек нацелен на большие достижения — годом раньше или позже она придет к результату.

Мне не кажется это чем-то диким. Причем что все это постепенно. Детей будут готовить к выходу в 17 лет. Вот и все», — сказала Бестемьянова.