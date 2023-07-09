Тарасова об Азиатских играх: «На все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия»
Татьяна Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от участия в Азиатских играх.
Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Сообщалось, что россиян могут допустить к участию в нейтральном статусе и вне медального зачета.
– Эти соревнования не для международной практики, а для того, чтобы мы смогли выступать на Олимпийских играх. Поэтому на все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия.
– Все‑таки наши спортсмены будут вне медального зачета и в нейтральном статусе…
– Не все наши спортсмены соглашались на такие условия, но сейчас нужно ездить на соревнования, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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