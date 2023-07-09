Тарасова об Азиатских играх: «На все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от участия в Азиатских играх.

Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Сообщалось, что россиян могут допустить к участию в нейтральном статусе и вне медального зачета.

– Эти соревнования не для международной практики, а для того, чтобы мы смогли выступать на Олимпийских играх. Поэтому на все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия.

– Все‑таки наши спортсмены будут вне медального зачета и в нейтральном статусе…

– Не все наши спортсмены соглашались на такие условия, но сейчас нужно ездить на соревнования, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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8 комментариев

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Igor Pivovarov
Ответ Verysia
А эти почему условия выдвигают: в нейтральном статусе и без медалей?
Азиатские игры, называемые также Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.

Внезапно, МОК - главный спортивный орган планеты. Еще одна внезапность в будущем: ФИФА - главный футбольный орган планеты. Эта инфа для желающих перейти в футбольную Азию.
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Додик Аксель
Не всегда надо идти туда, куда вас посылают...
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