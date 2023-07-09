Тарасова об Азиатских играх: «На все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия»

Татьяна Тарасова считает, что Россия не должна отказываться от участия в Азиатских играх.

Соревнования пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Сообщалось, что россиян могут допустить к участию в нейтральном статусе и вне медального зачета.

– Эти соревнования не для международной практики, а для того, чтобы мы смогли выступать на Олимпийских играх. Поэтому на все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия.

– Все‑таки наши спортсмены будут вне медального зачета и в нейтральном статусе…

– Не все наши спортсмены соглашались на такие условия, но сейчас нужно ездить на соревнования, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах