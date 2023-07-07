Слуцкая о Костомарове: «Герой нашего времени. Мне бы очень хотелось его увидеть на льду»

Теги Роман Костомаров Ирина Слуцкая сборная России танцы на льду женское катание Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассчитывает, что олимпийский чемпион Роман Костомаров еще вернется на лед.

Ранее Костомаров показал тренировки с протезами на ногах. Он перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«Хочу пожелать Роме, чтобы его реабилитация происходила быстрее. К сожалению, мы не так много общаемся. Мы все очень переживали за него, я рада, что Ромка жив.

Он герой нашего времени. Это было очень сложно и страшно. Ему придется подстраиваться под жизнь.

Мне бы очень хотелось его увидеть на льду. Он всегда отличался профессионализмом. Он неподражаем», – сказала Слуцкая.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей

17 комментариев

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asusp527
Опять "герой нашего времени". В чем героизм?
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asusp527
Ответ Сáмсон Самсонов
Чтобы было с обычным человеком в его ситуации? Умер на первой недели?
Скорее всего ...
Но это не его героизм, а возможности кремлевской медицины, недоступные простым героям без кавычек.
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Hitgoe Himgob
Ответ Viks
"Он герой нашего времени." --- Герои на фронте, в окопах.
В чужой стране
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Биатлонная зима
Роману терпения и здоровья и жене респект
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Сáмсон Самсонов
Чтобы было с обычным человеком в его ситуации? Умер на первой недели?
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Иван Маунтбаттен
Она издевается?
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Hitgoe Himgob
Ответ Сáмсон Самсонов
В чем геройство? В нырянии в прорубь?
Тут герой, у Тарасовой гений

Просто сильный духом человек, причем с деньгами.
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Viks
Ответ Hitgoe Himgob
Тут герой, у Тарасовой гений Просто сильный духом человек, причем с деньгами.
Со связями.
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Ir_rish
Ответ asusp527
Скорее всего ... Но это не его героизм, а возможности кремлевской медицины, недоступные простым героям без кавычек.
А пару месяцев назад какими только словами не поносили врачей и больницу, которую чуть ли не крематорием называли.
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Александр Скворцов
Я думаю, что надо восхититься мужеством Романа и терпением и верностью его семьи и близких. И оставить его на время в покое для дальнейшего восстановления и реабилитации с помощью замечательных врачей и персонала больниц, в которых его спасли. Спасибо этим замечательным людям и дай Бог им всем здоровья и счастья! А Роман сам примет решение чем ему заняться в дальнейшем!
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spf12
Теперь я уже ничему не удивлюсь! Пожелаю Роману максимально восстановиться и, может быть, еще и на коньки встать! Мужественный и крепкий духом человек. Настоящий олимпийский чемпион.
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Сахарный ватник
Чел по дурости загнал себя в эту ситуацию. Выжил, стал героем.
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Artemon1302
Ответ Ir_rish
А пару месяцев назад какими только словами не поносили врачей и больницу, которую чуть ли не крематорием называли.
Да да, люди флюгеры🤦‍♀️ Вечно недовольные с ушатом грязи наготове.
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АРХАТ
Ответ asusp527
Опять "герой нашего времени". В чем героизм?
Ага, строил из себя Супермена - "39 градусов температура, фигня, я муфик пойду в баньку, потом в прорубь"
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