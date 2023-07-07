Слуцкая о Костомарове: «Герой нашего времени. Мне бы очень хотелось его увидеть на льду»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассчитывает, что олимпийский чемпион Роман Костомаров еще вернется на лед.

Ранее Костомаров показал тренировки с протезами на ногах. Он перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

«Хочу пожелать Роме, чтобы его реабилитация происходила быстрее. К сожалению, мы не так много общаемся. Мы все очень переживали за него, я рада, что Ромка жив.

Он герой нашего времени. Это было очень сложно и страшно. Ему придется подстраиваться под жизнь.

Мне бы очень хотелось его увидеть на льду. Он всегда отличался профессионализмом. Он неподражаем», – сказала Слуцкая.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

«Костомаров вернется на лед. Он мой герой». Бездна восхищения Романом и его волей