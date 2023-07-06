Илья Авербух: «Я всегда на связи с Костомаровым. Все знаю о его дальнейшем лечении»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Илья Авербух прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Я с Романом всегда на связи. Мы все очень рады за него! Все знаю о его дальнейшем лечении.

Но теперь Роман будет отвечать на все вопросы сам, он будет на связи. Не слушайте сторонние источники – они врут. Проверенная информация только от самого Романа», – сказал хореограф.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы

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2 комментария

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Девушка Безимени
и че
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Кокич
Илья Авербух: «Я всё знаю, а остальные врут».
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