Илья Авербух: «Я всегда на связи с Костомаровым. Все знаю о его дальнейшем лечении»

Илья Авербух прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Я с Романом всегда на связи. Мы все очень рады за него! Все знаю о его дальнейшем лечении.

Но теперь Роман будет отвечать на все вопросы сам, он будет на связи. Не слушайте сторонние источники – они врут. Проверенная информация только от самого Романа», – сказал хореограф.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы