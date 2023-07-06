Илья Авербух: «Я всегда на связи с Костомаровым. Все знаю о его дальнейшем лечении»
Илья Авербух прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.
«Я с Романом всегда на связи. Мы все очень рады за него! Все знаю о его дальнейшем лечении.
Но теперь Роман будет отвечать на все вопросы сам, он будет на связи. Не слушайте сторонние источники – они врут. Проверенная информация только от самого Романа», – сказал хореограф.
«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы
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