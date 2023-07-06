Премьера документального фильма о Медведевой пройдет 8 июля

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Стало известно, когда состоится премьера документального фильма о Евгении Медведевой.

Премьерный показ фильма «Медведева против Медведевой» пройдет 8 июля в 18:00 в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека.

Мне Бог не дал высокого природного прыжка и бесстрашия. Всего этого я добивалась трудом.

Фигурное катание – это больше, чем медали. Это важные уроки, которые помогают не только на катке, но и за его пределами», – сказала двукратная чемпионка мира.

«Это откровенная, мотивирующая история, про настоящий характер, за что искреннее спасибо Жене. Фигурное катание – красивый и вдохновляющий вид спорта, опыт этих съемок поможет запустить большое полнометражное кино», – отметил продюсер фильма Илья Кривицкий.

«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?

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29 комментариев

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Лия Романова
ждём фильм, интересно посмотреть
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Аленка_76
Очень ждем фильм! Уверенна, будет интересно
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Лия Романова
Ответ Лека-Лека
МЖ по-прежнему против МЖ. Популярность ее этот фильмец не поднимет. Контракты не появятся. А вот негатива может быть достаточно.
продолжайте утешать себя дальше))) а у Жени все отлично
+17
-4
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Елена Спирина
Ответ Сáмсон Самсонов
Медведева против Загитовой, эта история ещё не окончена, прошло столько лет, а Женя все еще не отпустила ситуацию, показательный номер в шоу, перечисление 15 Олимпийских чемпионок, не упомянув Алину
Написано русским языком, что ей так говорили, а не она против Загитовой. Женя давно все отпустила и живет своей прекрасной жизнью, а вы все пытаетесь доказать обратное
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Лия Романова
Ответ Сáмсон Самсонов
Медведева против Загитовой, эта история ещё не окончена, прошло столько лет, а Женя все еще не отпустила ситуацию, показательный номер в шоу, перечисление 15 Олимпийских чемпионок, не упомянув Алину
не отпустили тут только вы)
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Lana Kazakova
Очень ждём фильм, его так долго снимали. Надеюсь быстро выложат в онлайн.
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Соня Розенфельд
Очень интересно!) Жду❤️ Всегда надеялась, что всё отснятое за годы куда-нибудь по итогу войдёт 💫
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катя 1510
С нетерпением ждём фильм. Женя ты 💙
+9
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Boginya
Ответ Лия Романова
продолжайте утешать себя дальше))) а у Жени все отлично
Да, мантра для самоуспокоения :))))))
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Boginya
Еще два денечка подождать!
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Tytti
Фигурное катание это больше чем медали, как верно сказано, столько эмоций и переживаний даже у зрителей. Очень жду фильм!
+9
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Marya Y
Ответ Лека-Лека
МЖ по-прежнему против МЖ. Популярность ее этот фильмец не поднимет. Контракты не появятся. А вот негатива может быть достаточно.
Вы правда верите, что в жизни всё измеряется контрактами?
+6
0
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Marya Y
Ответ Сáмсон Самсонов
Медведева против Загитовой, эта история ещё не окончена, прошло столько лет, а Женя все еще не отпустила ситуацию, показательный номер в шоу, перечисление 15 Олимпийских чемпионок, не упомянув Алину
А кто из них успокоился? Слуцкая, Плющенко, Бутырская? Трусова? ЕМ хотя бы повела себя достойно после выхода из Кика.
+7
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Eliseyeva
Очень жду субботу! Надеюсь, все будет ок и получится попасть на премьеру.
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Katt Lady
Про фигурку можно было бы снять много крутых фильмов. Но разучились. Да и жизнь интереснее.
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Katt Lady
Хочется верить, что сняли наконец что-то хорошее о ФК. Но пока не получается.
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Ирина Романова
Очень интересно посмотреть фильм про легенду фк, особенно канадский период
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Сашуля П
Супер, хорошо, что на выходной перенесли
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Наталья Коваленко
Ждём с нетерпением.Женя❤️❤️❤️
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Алексей Рязанцев
Ответ Whiskey cat
«Медведева против Трусовой» Когда это было??? Ну дает, уже и к Трусовой примазалась.
А может вы сначала ознакомитесь с инфой, а потом язвы раскидывать будете? На этапах гран-при это было, в Москве, в Канаде
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ЛисаАлиса78
Я бы больше ждала фильм о Юле
Вот где драма, вот где история. Вот, про кого мы ничего не знаем

Или о ЛизеТ, но она ещё не завершила, ей есть, что сказать. А путь у неё огромный
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Victoria Troshin
обожаю эту хрупкую,но такую сильную девушку,жду с нетерпением,женечка не может по-другому,фильм будет замечательный!!!
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Boginya
Ответ Whiskey cat
«Медведева против Трусовой» Когда это было??? Ну дает, уже и к Трусовой примазалась.
Как минимум, 2 раза на этапах ГП. Не считая ЧР.
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