Евгения Медведева: «Нет такой сферы в жизни, где я бы себя реализовала на 100%. Хочется развиваться и делать что‑то новое»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева считает, что не реализовала себя на 100%.

Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступила с показательным номером на фестивале в «Лужниках».

«Предложений (после ухода из спорта – Sports.ru) поступает много. Берусь тоже за многое. Благо у меня есть команда, которая может сказать: «Не надо, это не твое». Фигурное катание здорово, но это тяжелая активность. Не сможешь ты до 70 лет заниматься этим видом спорта.

Есть такие великие люди как Алексей Мишин, который всю жизнь посвящает фигурному катанию. Мне хотелось бы быть более разносторонним человеком. Фигурное катание всегда останется в моей жизни в том или ином виде!» – приводит слова фигуристки «СЭ».

«Наверное, нет такой сферы в жизни, где я бы себя реализовала на 100%. Все время чего‑то не хватает.

В этом чувстве больше положительных моментов, так как постоянно хочется развиваться и делать что‑то новое. Это чувство не дает тебе останавливаться, и всегда себе доказываешь все», – цитирует Медведеву «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Tytti
Женя умница!❤️
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Сашуля П
Молодость самое время, чтобы искать свое призвание). Спортсменам часто бывает непросто определиться со своей дальнейшей судьбой после спорта, желаю Жене и в дальнейшем успехов и востребованности!
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nikolett
У Евгении есть всё, чтобы попробовать себя в чём то новом. И умение хорошо говорить в прямом эфире, и хороший вкус, очень грамотный уход за своей внешностью. Красотка просто. Так что все дороги открыты. Преград никаких. Только желание и умение критически относиться к любому своему "проявлению". А чувство юмора и самоиронию Жени пока никто не отменял.
Не помню, чтобы она восхваляла себя в чём-то на полном серьёзе. Очень скромная и даже иногда слишком критичная к самой себе в самооценке. Успехов ей.
Количество пришедших сегодня на эту фан-встречу в Лужниках очень впечатляет. Ведь медийная популярность - это тоже одно из условий успеха в чём-то. Таковы сейчас времена.
Женя уже пробует себя в новых проектах, в новых для неё ролях, далёких от спорта. Пока всё получается вроде.
Но думаю, что у Жени большое будущее, и мы ещё будем это с удовольствием (или без, как некоторые) наблюдать.
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Илларион
Молодец Женя, не хватается за всё подряд, а реализует себя там где у неё получается, но и команда её конечно профессионалы! Удачи!
+6
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закрыт по беспределу
Вот и ладушки.
Главное - не перебарщивать с проявлениями.
Прецеденты имеются.
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-3
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несахар
Ответ закрыт по беспределу
Вот и ладушки. Главное - не перебарщивать с проявлениями. Прецеденты имеются.
она говорит, что у нее есть команда, которая может сказать не надо, это не твое
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Eliseyeva
Спасибо Жене за прекрасное выступление в Лужниках сегодня!
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закрыт по беспределу
Ответ несахар
она говорит, что у нее есть команда, которая может сказать не надо, это не твое
Ну.. Палату тоже можно назвать командой...
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Сальхов Тулупов
Это верно, всё на троечку или кринжово у Жени выходит, к сожалению ...🌯
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N-fox
Ей хотелось бы быть более разносторонним человеком, чем Мишин?? Да что там Мишин, много у нас этих ... которые всю жизнь посвящают своей профессии, достигают невероятных высот..... И все такие односторонние, бедняги)
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Sveta Arhipova
Хорошо, когда есть желание развиваться и делать что-то новое. Пока оно есть, чувствуешь себя живым и настоящим.
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Tatiana Klm
Все заслуги - в прошлом, все более отдаляющимся от сегодняшнего дня. К сожалению. Величайшая фигуристка, сегодня Женя ничем всерьез не занята - имею в виду то, что можно было бы назвать делом, работой, новым этапом. Не учится, не работает. Что дальше?
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