Евгения Медведева: «Нет такой сферы в жизни, где я бы себя реализовала на 100%. Хочется развиваться и делать что‑то новое»

Евгения Медведева считает, что не реализовала себя на 100%.

Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступила с показательным номером на фестивале в «Лужниках».

«Предложений (после ухода из спорта – Sports.ru) поступает много. Берусь тоже за многое. Благо у меня есть команда, которая может сказать: «Не надо, это не твое». Фигурное катание здорово, но это тяжелая активность. Не сможешь ты до 70 лет заниматься этим видом спорта.

Есть такие великие люди как Алексей Мишин, который всю жизнь посвящает фигурному катанию. Мне хотелось бы быть более разносторонним человеком. Фигурное катание всегда останется в моей жизни в том или ином виде!» – приводит слова фигуристки «СЭ».

«Наверное, нет такой сферы в жизни, где я бы себя реализовала на 100%. Все время чего‑то не хватает.

В этом чувстве больше положительных моментов, так как постоянно хочется развиваться и делать что‑то новое. Это чувство не дает тебе останавливаться, и всегда себе доказываешь все», – цитирует Медведеву «Матч ТВ».