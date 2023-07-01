Евгения Медведева: «Я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира. Ноги забыли, что такое фигурное катание»

Евгения Медведева объяснила, почему больше не выступит на чемпионатах мира и Европы.

«Будем честны, я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию на встрече с болельщиками.

Сегодня Медведева выступала с показательным номером на фестивале в «Лужниках».

«Было слишком много отдыха, и я не рассчитала, поэтому ехала сегодня без прыжков. Ноги забыли, что такое фигурное катание.

Когда была в спорте, на неделю выпадаешь – и учишь все заново. Тут хотела положиться на свой наработанный профессионализм», – отметила фигуристка.