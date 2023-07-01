Евгения Медведева: «Я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира. Ноги забыли, что такое фигурное катание»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Евгения Медведева Р-Спорт Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила, почему больше не выступит на чемпионатах мира и Европы.

«Будем честны, я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию на встрече с болельщиками.

Сегодня Медведева выступала с показательным номером на фестивале в «Лужниках».

«Было слишком много отдыха, и я не рассчитала, поэтому ехала сегодня без прыжков. Ноги забыли, что такое фигурное катание.

Когда была в спорте, на неделю выпадаешь – и учишь все заново. Тут хотела положиться на свой наработанный профессионализм», – отметила фигуристка.

31 комментарий

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elninjo_3
Она хотя бы адекватно оценивает ситуацию и свои способности
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Сашуля П
Прекрасно и воздушно откатала сегодня, фк не заканчивается прыжками). Ещё не раз насладимся прекрасным медосальховом.
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nikolett
Ответ Сальхов Тулупов
Она пректратит стенать когда-нибудь.
А где вы стоны слышите? Ей задают вопрос на фан-встрече, она отвечает прямо и честно.
То, что журналисты вырывают ответы из контекста и делают статьи на каждый отвеченный ею вопрос - это вопрос к журналистам. Не так ли?
Ничего особенного она не сказала. Прыгала в кружочках своих дупель накануне. Предупредила, что возможно не сможет прыгнуть в этот раз.
Решила не рисковать. Ведь впереди шоу летние. Травма не нужна. Она и так вчера чуть травмировалась дома.
Хотя сказала, что всё нормально. Видимо, не очень таки нормально. Но она это не стала выпячивать.
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Tatiana Novikova
Главное не травмироваться, чтобы иметь возможность выходить на лёд, радовать фанатов.
+17
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marchellinos
Ответ elninjo_3
Она хотя бы адекватно оценивает ситуацию и свои способности
Что дорого стоит
+16
-2
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Настя Волкова
Буба,всё честно отвечает.А катание прекрасное было и без прыжков волшебное🥰
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Laura
Спасибо Евгении и всем фигуристам за сегодняшнее шоу и все активности на юбилее московского спорта
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Ирина Романова
Одна из немногих фигуристок, которая честно говорит о своей форме и адекватно себя оценивает
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Елена Спирина
Прекрасно откатала, воздушно, легко. Честно сказала, что не успела как следует подготовиться. Мы любим Женю не за прыжки, а за ее красивую историю на льду. Спасибо за подаренное удовольствие
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Илларион
Всегда рады видеть Женю на шоу, каждое её выступление маленький спектакль, богиня!
+12
-5
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Sincere
Это в каком бункере надо жить, чтобы спросить 1) Медведеву; 2) об участии в Чм и ЧЕ 😅
+9
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ tanygavr
Женя всегда хорошо смотрелась на льду, скольжение легкое, изящное, ну а по презентации с ней может сравнится только Косторная. Прыжки не были ее сильной стороной, когда соревновалась, а сейчас тем более никто от неё подвигов не ждет
В смысле прыжки не были её сильной стороной? В свое время эта девушка прыгала 3-3-3 на официальных тренировках. Она единственная в мире так тренировалась и сейчас так никто особо не тренируется. После Жени так начали делать и остальные. Так, что несогласна, Женя всегда очень много и очень хорошо прыгала. Срывы на стартах были единичные. Особенно если брать период сотрудничества с Этери.
+8
-3
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Сергей
Что да, то да
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papadok
Туктамышева вам всем нимфеткам в помощь.
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justbored
Евгения, как амбассадор футбольного клуба Динамо Москва, теперь эту brutal honesty к нам, пожалуйста ))
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Agent Smith
Спасибо Медведевой за яркие выступления, удачи во всем.
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Люсия Федосова
Женя всегда реально смотрит на вещи .
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Алеся Ткаченко
Не помню,новость была что она официально закончила?
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Lapo Elkann
Ответ Настя Волкова
Буба,всё честно отвечает.А катание прекрасное было и без прыжков волшебное🥰
Буба это женя ?что она катала ?
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Lana Kazakova
Ответ Алеся Ткаченко
Не помню,новость была что она официально закончила?
Женя много раз говорила, что из-за травмы позвоночника она не может прыгать многие прыжки, спина не поворачивается. Это явно свидетельствует о завершении спортивной карьеры.
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Алеся Ткаченко
Ответ Lana Kazakova
Женя много раз говорила, что из-за травмы позвоночника она не может прыгать многие прыжки, спина не поворачивается. Это явно свидетельствует о завершении спортивной карьеры.
Я про то ,что обычно на спортсе сообщается "такой-то фигурист официально закончил"Вот про Мориса недавно было.Про Медведеву такое я не помню
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Анна Беляева
Ну, вообще, ее тренер не зря говорила, что если раскоординируешься за неделю всегда, то так и будет продолжаться. тут ни на каком "профессионализме" не выедешь. Это физиология.
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