Евгения Медведева: «Я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира. Ноги забыли, что такое фигурное катание»
Евгения Медведева объяснила, почему больше не выступит на чемпионатах мира и Европы.
«Будем честны, я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию на встрече с болельщиками.
Сегодня Медведева выступала с показательным номером на фестивале в «Лужниках».
«Было слишком много отдыха, и я не рассчитала, поэтому ехала сегодня без прыжков. Ноги забыли, что такое фигурное катание.
Когда была в спорте, на неделю выпадаешь – и учишь все заново. Тут хотела положиться на свой наработанный профессионализм», – отметила фигуристка.
То, что журналисты вырывают ответы из контекста и делают статьи на каждый отвеченный ею вопрос - это вопрос к журналистам. Не так ли?
Ничего особенного она не сказала. Прыгала в кружочках своих дупель накануне. Предупредила, что возможно не сможет прыгнуть в этот раз.
Решила не рисковать. Ведь впереди шоу летние. Травма не нужна. Она и так вчера чуть травмировалась дома.
Хотя сказала, что всё нормально. Видимо, не очень таки нормально. Но она это не стала выпячивать.