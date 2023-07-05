«Немного эстетики». Алена Косторная опубликовала кадры фотосессии с лошадью

Теги сборная России фото пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная поделилась кадрами фотосессии с лошадью.

«Немного эстетики 😍🐎», – написала фигуристка. 

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17 комментариев

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За Валенсию с 1999
Похожи кстати
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Ливия
Очень красивая фотосессия. Мне кажется, лучшая из тех, что делала Алена.
+8
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Lebedstory
Невероятно удачная фотосессия получилась.
Княжна на прогулке.
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Olga.t
Какая красота, элегантность.
Удивительная фотосессия, фотографу браво!
+6
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Milorada K
Очень красивая фотоссесия, естественная Алёна, без жеманства и позёрства. Природа, конечно, придаёт натуральность снимкам, куда лучше, чем в студии. Какое же у Алёны выразительное лицо.
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Иван Иванов
Вот, нормальная фотосессия. Намного лучше чем было раньше:
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2021/10/785a86aee8bd7a553cad5ab9de4578fd.jpg
+3
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Анастасия Платонова
Ответ Александр Скворцов
В жизни у Алёнушки новая страница Фотографии с лошадкой, но без Куницы. Фотосессия удачная, красивая и классная А Касторная на фото счастливая, прекрасная!
Кто- то ещё смеет минусовать, вот люди....
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Arraches
Красивая , элегантная фотоссесия, гораздо лучше предыдущих .
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Маргарита В Сафронова
Много эстетики.
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Анастасия Платонова
Ответ scorp19
Лошадь красивее
На себя в зеркало взгляните
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Александр Скворцов
В жизни у Алёнушки новая страница
Фотографии с лошадкой, но без Куницы.
Фотосессия удачная, красивая и классная
А Касторная на фото счастливая, прекрасная!
+2
-2
0
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СемёнСемёныч
На породистом коне
Алёна каталась при луне
Конь легко бежал рысцой
по тропинке над рекой.
Несёт её верный конь
Он рыжей масти как огонь
И на ветру его игриво,
Как паруса трепещет грива
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Анастасия Платонова
Красота красивая!
Алёна умеет быть разной и этот образ ей очень к лицу.
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Девушка Безимени
амазонка
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Maturmalai
Немного эстетики и до кучи фотошопа. Зачем?
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