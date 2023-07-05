«Немного эстетики». Алена Косторная опубликовала кадры фотосессии с лошадью
Алена Косторная поделилась кадрами фотосессии с лошадью.
«Немного эстетики 😍🐎», – написала фигуристка.
Алена Косторная поделилась кадрами фотосессии с лошадью.
«Немного эстетики 😍🐎», – написала фигуристка.
Княжна на прогулке.
Удивительная фотосессия, фотографу браво!
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2021/10/785a86aee8bd7a553cad5ab9de4578fd.jpg
Фотографии с лошадкой, но без Куницы.
Фотосессия удачная, красивая и классная
А Касторная на фото счастливая, прекрасная!
Алёна каталась при луне
Конь легко бежал рысцой
по тропинке над рекой.
Несёт её верный конь
Он рыжей масти как огонь
И на ветру его игриво,
Как паруса трепещет грива
Алёна умеет быть разной и этот образ ей очень к лицу.