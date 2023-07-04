Глеб Лутфуллин: «С детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием»

Фигурист Глеб Лутфуллин ответил на вопросы Первого канала.

– Три твоих главных качества как фигуриста?

– Целеустремленность. Стойкость – подразумевается, что не боюсь выступать, нет такой сильной нервозности, которую испытывают многие спортсмены.

Люблю рисковать. «Давайте сделаем четыре четверных» – «Ну, попробуй». Рискнул, и вроде получилось.

– Момент, когда понял, что все получится в фигурном катании?

– Не знаю, как-то само пришло, наверное. Да еще у меня не особо и не получилось как бы.

– Что в спорте мешает больше всего?

– Усталость. Ранний подъем. Если бы просыпался чуть позже, то в спорте было бы намного легче.

– Плющенко или Ягудин?

– Два очень классных спортсмена. Наверное, все-таки предпочтение Ягудину отдам. Наблюдал за обоими спортсменами, и как-то Ягудин импонировал больше: прыжками, харизмой. Мне нравится его стиль.

– Чем будешь удивлять в новом сезоне?

– Новыми программами. В произвольной контент, наверное, останется тот же, в короткой будут некие изменения, которые вы увидите по ходу сезона.

– Что тебе интересно, помимо фигурного катания?

– Футбол. Вообще с детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием. Сейчас наблюдаю, но не за российским футболом, а за европейским.

– О чем ты мечтаешь?

– Наверное, даже больше не за себя мечтаю, а больше за своих родных, братьев, родителей, девушку. Чтобы у них все было хорошо. А я просто буду стараться им помочь в этом, – сказал Лутфуллин в видеоролике Первого канала.