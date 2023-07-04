Глеб Лутфуллин: «С детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием»
Фигурист Глеб Лутфуллин ответил на вопросы Первого канала.
– Три твоих главных качества как фигуриста?
– Целеустремленность. Стойкость – подразумевается, что не боюсь выступать, нет такой сильной нервозности, которую испытывают многие спортсмены.
Люблю рисковать. «Давайте сделаем четыре четверных» – «Ну, попробуй». Рискнул, и вроде получилось.
– Момент, когда понял, что все получится в фигурном катании?
– Не знаю, как-то само пришло, наверное. Да еще у меня не особо и не получилось как бы.
– Что в спорте мешает больше всего?
– Усталость. Ранний подъем. Если бы просыпался чуть позже, то в спорте было бы намного легче.
– Плющенко или Ягудин?
– Два очень классных спортсмена. Наверное, все-таки предпочтение Ягудину отдам. Наблюдал за обоими спортсменами, и как-то Ягудин импонировал больше: прыжками, харизмой. Мне нравится его стиль.
– Чем будешь удивлять в новом сезоне?
– Новыми программами. В произвольной контент, наверное, останется тот же, в короткой будут некие изменения, которые вы увидите по ходу сезона.
– Что тебе интересно, помимо фигурного катания?
– Футбол. Вообще с детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием. Сейчас наблюдаю, но не за российским футболом, а за европейским.
– О чем ты мечтаешь?
– Наверное, даже больше не за себя мечтаю, а больше за своих родных, братьев, родителей, девушку. Чтобы у них все было хорошо. А я просто буду стараться им помочь в этом, – сказал Лутфуллин в видеоролике Первого канала.
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