Глеб Лутфуллин: «С детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием»

Теги сборная России мужское катание Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин ответил на вопросы Первого канала.

– Три твоих главных качества как фигуриста? 

– Целеустремленность. Стойкость – подразумевается, что не боюсь выступать, нет такой сильной нервозности, которую испытывают многие спортсмены.

Люблю рисковать. «Давайте сделаем четыре четверных» – «Ну, попробуй». Рискнул, и вроде получилось.

– Момент, когда понял, что все получится в фигурном катании?

– Не знаю, как-то само пришло, наверное. Да еще у меня не особо и не получилось как бы. 

– Что в спорте мешает больше всего? 

– Усталость. Ранний подъем. Если бы просыпался чуть позже, то в спорте было бы намного легче. 

– Плющенко или Ягудин? 

– Два очень классных спортсмена. Наверное, все-таки предпочтение Ягудину отдам. Наблюдал за обоими спортсменами, и как-то Ягудин импонировал больше: прыжками, харизмой. Мне нравится его стиль.

– Чем будешь удивлять в новом сезоне?

– Новыми программами. В произвольной контент, наверное, останется тот же, в короткой будут некие изменения, которые вы увидите по ходу сезона. 

– Что тебе интересно, помимо фигурного катания? 

– Футбол. Вообще с детства хотел заниматься футболом, но судьба так распорядилась, что занимаюсь фигурным катанием. Сейчас наблюдаю, но не за российским футболом, а за европейским.

– О чем ты мечтаешь?

– Наверное, даже больше не за себя мечтаю, а больше за своих родных, братьев, родителей, девушку. Чтобы у них все было хорошо. А я просто буду стараться им помочь в этом, – сказал Лутфуллин в видеоролике Первого канала. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
И в футболе, и в фигурном катании работают ноги, а думает голова. Удачи Глебу в новом сезоне и без травм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий