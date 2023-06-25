Сергей Дудаков проведет сборы в Ереване 24–30 июля в качестве приглашенного тренера

Теги сборная России ISU Сергей Дудаков Global Skating Academy Максим Болотин Фигурное катание

Тренер из группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков проведет сборы в армянском Ереване с 24 по 30 июля в качестве приглашенного специалиста.

Сборы пройдут в рамках сотрудничества клуба Global Skating Academy с Ереванской школой фигурного катания и хоккея.

«На текущий момент мы продолжаем сотрудничать с командой Тутберидзе, и одним из тренеров на сборе вновь станет Сергей Дудаков. Другим членом нашего тренерского состава станет Максим Болотин, который работал в нашем втором кемпе в Гебзе.

Мы также рады представить вам нового приглашенного эксперта: Раймо Рейнсалу, известного тренера и технического специалиста ISU из Латвии, который выступит на нашем кемпе в качестве третьего тренера. Также с нами будут работать хореограф и тренер по физподготовке», – говорится в публикации школы из Еревана.

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3 комментария

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Syndycate
Он вчера улетел?)
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Александр Шульгин
Денег заработает и хорошо
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Viktoria dek
Ответ Syndycate
Он вчера улетел?)
Июль*
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