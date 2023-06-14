Варданян о Косторной: «Она пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе»

Теги сборная России пары женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Гурген Варданян Фигурное катание

Гурген Варданян оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.

– У такой спортсменки не может не быть перспектив. Это зависит от нее самой и от того, насколько они смогут слаженно работать с партнером. Парное катание – один из сложнейших видов. Пока прошел очень короткий период после перехода, невозможно дать оценку.

– Могут ли другие последовать ее примеру?

– Конечно, ведь сразу парниками и парницами не рождаются.

– Косторная давала большое интервью, где негативно высказалась про штаб Тутберидзе. Она имеет право на такие заявления про людей, без которых ничего бы не добилась?

– Я очень негативно, отрицательно отношусь к такому. Тренеры, с которыми Алена работала, дали ей очень многое. Для меня как для тренера, руководителя и бывшего спортсмена это неприемлемо. Я не читал это интервью и поэтому не могу дать полную оценку.

– Косторная в интервью сказала, что штаб Тутберидзе работает как конвейер.

– Если бы она могла показывать те же результаты, как раньше, то не было бы никаких проблем. Косторной не удалось поддержать форму, продолжать оставаться топовой фигуристкой. Это обиды, и она пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе». 

Кто хорошо катается, тот в топе. Кто нет – тот отдыхает или заканчивает, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии.

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5 комментариев

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несахар
алёна слишком горда, чтобы признать свои ошибки, поэтому у неё всегда другие люди виноваты
+5
-4
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Евгения Гринева
У Тутберидзе не индивидуальные занятия, а школа ФК. Школа не может работать на одного фигуриста.
+4
-3
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ИринаФК
"Я не читал это интервью и поэтому не могу дать полную оценку" - на этом и стоило остановиться. И Варданяну, и другим экспертам
+2
-1
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Ромашка17
Ответ несахар
алёна слишком горда, чтобы признать свои ошибки, поэтому у неё всегда другие люди виноваты
в этом она похожа на тутберидзе
+6
-6
0
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ИринаФК
Ответ несахар
алёна слишком горда, чтобы признать свои ошибки, поэтому у неё всегда другие люди виноваты
Алёна ни разу не говорила, что считает кого-то виноватым. Она даже конкретно в этом интервью конкретно про конвейер сказала, что может это и не плохо.
Но зачем смотреть вью полностью, если можно зацепиться за горячий заголовок, правда?
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