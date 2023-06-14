Варданян о Косторной: «Она пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе»
Гурген Варданян оценил перспективы Алены Косторной в парном катании.
– У такой спортсменки не может не быть перспектив. Это зависит от нее самой и от того, насколько они смогут слаженно работать с партнером. Парное катание – один из сложнейших видов. Пока прошел очень короткий период после перехода, невозможно дать оценку.
– Могут ли другие последовать ее примеру?
– Конечно, ведь сразу парниками и парницами не рождаются.
– Косторная давала большое интервью, где негативно высказалась про штаб Тутберидзе. Она имеет право на такие заявления про людей, без которых ничего бы не добилась?
– Я очень негативно, отрицательно отношусь к такому. Тренеры, с которыми Алена работала, дали ей очень многое. Для меня как для тренера, руководителя и бывшего спортсмена это неприемлемо. Я не читал это интервью и поэтому не могу дать полную оценку.
– Косторная в интервью сказала, что штаб Тутберидзе работает как конвейер.
– Если бы она могла показывать те же результаты, как раньше, то не было бы никаких проблем. Косторной не удалось поддержать форму, продолжать оставаться топовой фигуристкой. Это обиды, и она пытается свои неудачи сваливать на кого-то, на «конвейер Тутберидзе».
Кто хорошо катается, тот в топе. Кто нет – тот отдыхает или заканчивает, – сказал бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии.
Но зачем смотреть вью полностью, если можно зацепиться за горячий заголовок, правда?