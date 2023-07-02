Дмитрий Губерниев: «Мы должны записать рэп с Загитовой. Это будет топовый релиз»
Дмитрий Губерниев рассказал, что хочет записать рэп с Алиной Загитовой.
Ранее в телеграм-канале дрифт-команды «Синтек Фреш Авто Дрифт» появилось видео с Губерниевым, исполняющим хип-хоп фристайл.
«Я впервые исполнял хип-хоп фристайл, и мне было очень интересно попробовать. Я уже делал в рамках Comedy хипхопчик с Драгни – смотрите на YouTube! Поэтому, конечно, держу в голове формат хип-хопа на будущее.
Но мы должны записать рэп с Алиной Загитовой. Можете представить этот дуэт на битах? MC Guber и Алина Загитова! Это будет топовый релиз», – сказал Губерниев.
Бедняга.
охарактеризовал русский рэп - как негритянские частушки, исполняемые русскими рабочими и колхозницами...
губер идеально вписывается в образ)