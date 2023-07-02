Дмитрий Губерниев: «Мы должны записать рэп с Загитовой. Это будет топовый релиз»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова музыка Фигурное катание

Дмитрий Губерниев рассказал, что хочет записать рэп с Алиной Загитовой.

Ранее в телеграм-канале дрифт-команды «Синтек Фреш Авто Дрифт» появилось видео с Губерниевым, исполняющим хип-хоп фристайл.

«Я впервые исполнял хип-хоп фристайл, и мне было очень интересно попробовать. Я уже делал в рамках Comedy хипхопчик с Драгни – смотрите на YouTube! Поэтому, конечно, держу в голове формат хип-хопа на будущее.

Но мы должны записать рэп с Алиной Загитовой. Можете представить этот дуэт на битах? MC Guber и Алина Загитова! Это будет топовый релиз», – сказал Губерниев.

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17 комментариев

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Olga.t
Такая вот безответная любовь у Губерниева.
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Olga.t
Димон использует любой повод, чтобы похайпиться, не дай бог начнут забывать тэфиносца...
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ОлесяОлеська
Губа, угамонись. А Алина точно тебе "должна" ?
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Люблю Женьку
Хосподя, да кому ты нужен 🤦‍♀️ Вот жеж прилипала 🤷‍♀️
+12
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Волк16
Ответ Великий Алонсо
Всем уже понятно, что ты безответно влюблен в Алину, но ей 20,а тебе почти 50, остановись майонез
Алина красивая, наша)
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Tatiana Klm
Не хотелось бы, чтобы нишу Оли Бузовой вдруг заняли великие спортсмены.
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Великий Алонсо
Всем уже понятно, что ты безответно влюблен в Алину, но ей 20,а тебе почти 50, остановись майонез
+6
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люблю тутберят
какой сказочный...эммм...персонаж😄
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Сайтама
Это лечится? 😃
Бедняга.
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Fellina
Какой липучий, неприятный тип.
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arisstopane
александр градский
охарактеризовал русский рэп - как негритянские частушки, исполняемые русскими рабочими и колхозницами...
губер идеально вписывается в образ)
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Gemma157
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Как же он нелепо выглядит..
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Инна1945
Любовь зла)) Неслабо Губера накрыло. Одна Загитова на уме..
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Lana-shu
Это точно не лечится. Губер, займись биатлоном.
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Волк16
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B.Jones
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Звучит как пропаганда наркотиков.
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Fellina
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Причем здесь массовое насилие?!
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Maturmalai
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