Дмитрий Губерниев: «Мы должны записать рэп с Загитовой. Это будет топовый релиз»

Дмитрий Губерниев рассказал, что хочет записать рэп с Алиной Загитовой.

Ранее в телеграм-канале дрифт-команды «Синтек Фреш Авто Дрифт» появилось видео с , исполняющим хип-хоп фристайл.

«Я впервые исполнял хип-хоп фристайл, и мне было очень интересно попробовать. Я уже делал в рамках Comedy хипхопчик с Драгни – смотрите на YouTube! Поэтому, конечно, держу в голове формат хип-хопа на будущее.

Но мы должны записать рэп с Алиной Загитовой. Можете представить этот дуэт на битах? MC Guber и ! Это будет топовый релиз», – сказал Губерниев.