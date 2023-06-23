Дмитрий Губерниев: «Чувствую, скоро будем петь втроем с Загитовой и Трусовой. Это будет что-то панковское, девочки в образе Кортни Лав»

Теги Дмитрий Губерниев Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Дмитрий Губерниев хотел бы спеть вместе с Загитовой и Трусовой песню в стиле панк-рок.

Накануне Трусова выпустила клип на песню «Два крыла».

«Это прекрасно. Пусть Александра поет, танцует, это замечательно. Сейчас много пространства для развития.

Вот у меня есть своя группа Guber Band. Я чувствую, что мы скоро будем втроем петь с Алиной Загитовой и Александрой Трусовой.

Чему быть, того не миновать. Нам нужно определиться со стилем, все-таки у них такие песни попсового характера, а я больше люблю рок-музыку.

Возможно, что мы сойдемся на почве панка, я считаю, что это будет панковское что-то. Представляете, девочки в образе Кортни Лав. 

Для музыкального будущего Александре нужен композитор, нужен продюсер, нужно серьезно заниматься вокалом. Девочка талантливая, я ей желаю всяческих удач, она большая молодец», – сказал Губерниев.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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44 комментария

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Мария Коваленко
я хочу увидеть и услышать это трио 😁
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nicckk
А мне троллинг Димона нрав) не знаю чего домохозяйкам не нравится)
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Syndycate
Дима, Щербакову не забудь, она та еще солистка)
+20
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Pentrak
Для начала может спеть дуэтом с Щербаковой. Мне кажется, их музыкальные вкусы полностью совпадут.
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Eclair77
Господи, Дима, да хватит троллить девчонок, вроде большой мальчик уже.
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Оле-Лукойе
Ответ Syndycate
Дима, Щербакову не забудь, она та еще солистка)
Хорошая попытка перевести стрелки на Аню))
+14
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Фрида Ремарк
Так Медведева в образе шаурмы пела и плясала, но Губерниев ей ничего не предлагает, догадайтесь почему, он же так любит ее
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Lennuci
Главное, не забыть написать в книгу Гиннесса про "впервые в мире".
Ну, а премия "Золотая Малина" уже безоговорочно ждет.
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Vilnus
Ответ Jessi
Опять Губерниев озвучивает свои фантазии. И ведь специально к самым известным фигуристкам примазывается
Только к тем, кто спеть решил. Споют другие, значит и их возьмёт в свой хор
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Kareglazaya
И пухляша из Little Big на подтанцовку)))
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Agura
Не надо мелочиться: Губерниеву пора начать работу по созданию женского хора из бывших фигуристок под своим руководством. Возможно, он будет в этом хоре главным солистом!
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Willy Troll
Что ни новость на главной - то новое пробитие дна. Такие они, нынешние российские главные спортивные новости. Наверное, что-то случилось и что-то пошло не так. (А виноват конечно проклятый МОК и англосаксы)
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ИскИнт
Губа не дура! Выбрал самых ярких и красивых - Алину и Сашулю.
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Маргарита В Сафронова
Он чувствует... Наши фигуристки кого угодно могут заставить чувствовать.
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олеся аое
Надоел. Примазался к девчатам.Никому не интересен, хоть так внимание привлечёт к себе.
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Alexey Belskiy
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Аксель Руди Пелл-классный гитарист.Очень нравятся его альбомы.А вот этого надеюсь не будет
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vanessa2021
Ответ Willy Troll
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На коленях- это по части незалежной, им не привыкать)));
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justbored
Ну сделайте кавер. I am doll parts, doll mouth. Big veins dog bait ))
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Willy Troll
Ответ vanessa2021
Для россиян песня спетая фигуристкой Сашей Трусовой интереснее соревнований, где Россия не участвует. Смиритесь)))
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noangel
Кто о чём, а Губер о девочках))))) певун)))
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Vilnus
Ответ Фрида Ремарк
Ну понятно что у них любовь, родственные души 😂
Ну, про любовь вы завернули. Но не помню ни одного высказывания Гу в сторону хоть какой активности Жени, хоть каплю похожее на троллизм
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Вадим flanec
Так и представляю как Губер вместе с Загитовой и Трусовой поёт Колхозный панк или Вечером на лавочке)))
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Фрида Ремарк
Ответ Vilnus
И любит, и уважает, и поддерживает всегда. И не видит причины звать её петь на весь инет с ним. А захотят, споют и нас заранее не поставят в известность, как сейчас делает Губерниев. Догадайтесь почему?
Ну понятно что у них любовь, родственные души 😂
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As per
Мечтать не вредно!
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papadok
Только не надо стиля Джоплин и Уайнхаус.
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