Дмитрий Губерниев: «Чувствую, скоро будем петь втроем с Загитовой и Трусовой. Это будет что-то панковское, девочки в образе Кортни Лав»

Дмитрий Губерниев хотел бы спеть вместе с Загитовой и Трусовой песню в стиле панк-рок.

Накануне Трусова выпустила клип на песню «Два крыла».

«Это прекрасно. Пусть Александра поет, танцует, это замечательно. Сейчас много пространства для развития.

Вот у меня есть своя группа Guber Band. Я чувствую, что мы скоро будем втроем петь с и .

Чему быть, того не миновать. Нам нужно определиться со стилем, все-таки у них такие песни попсового характера, а я больше люблю рок-музыку.

Возможно, что мы сойдемся на почве панка, я считаю, что это будет панковское что-то. Представляете, девочки в образе Кортни Лав.

Для музыкального будущего Александре нужен композитор, нужен продюсер, нужно серьезно заниматься вокалом. Девочка талантливая, я ей желаю всяческих удач, она большая молодец», – сказал .

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом