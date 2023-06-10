Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях и оставили упоминание об участии в Олимпиаде-2022

Теги сборная России ОКР танцы на льду Олимпиада-2022 сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) разрешила танцевальному дуэту выступать за сборную Грузии.

В описании у Дэвис и Смолкина появилось упоминание, что они члены сборной Грузии. При этом осталась информация о том, что они участники Олимпиады в Пекине. 

На Играх-2022 Дэвис и Смолкин выступали в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) и заняли 14-е место.

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19 комментариев

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Beloded2007
Отец Смолкина: "Это фейк. Никакой это не флаг Грузии. Это флаг Красного Креста".
+23
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Olga.t
Просто событие года))
Добавили, кого-то это удивляет, оскорбляет, радует??
Уже безразлично...
+18
0
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Trash Talking
Я хоть и не слежу за активностью российских спортсменов в И-граме, но по-моему, 65 000 это очень мало для фигуриста, который ездил на Олимпиаду. Что говорит об интересе, который этот спортсмен вызывает у публики.
+21
-5
+16
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Tatiana Klm
Из каждой формальности слепить новость - это особое «умение»)
+9
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АРХАТ
Девисшвили и Смолкиндзе)
+10
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HaLaVa666
Да Господи, да пофиг. Всю ленту забили уже про них
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MockingBird
Ничего удивительного.
Этот факт стоит отдельной новости?
+4
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ЮИ
Выступают за Грузию? Да. Добавили флаг. Были на Олимпиаде? Да. Упоминают. Совсем уже из пальца пытаетесь скандал высосать...
+9
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Gemma157
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Их поездка на ОИ это не их заслуга, а щедрый дар от ФФКР, которых они так и не поблагодарили
+7
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Адильхан Абдусаламов
Спортс,плохая попытка накинуть.
Всем,глобально наsрать на новых грузин
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MockingBird
Ответ Trash Talking
Я хоть и не слежу за активностью российских спортсменов в И-граме, но по-моему, 65 000 это очень мало для фигуриста, который ездил на Олимпиаду. Что говорит об интересе, который этот спортсмен вызывает у публики.
А 16 000 у Смолкина тем более.
И то, что у Дэвис вчетверо больше, лишний раз подтверждает, что без мамы интерес стремится к 0.
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закрыт по беспределу
Мощная новость
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Молодцы ребята! Уверенно идут к своей цели и не обращают внимания на свору злопыхателей, которые завистливо подтявкивают и бегут следом. Только учёбу не бросайте, в России рыбохозяйственная отрасль дышит на ладан и катастрофически не хватает высококвалифицированных специалистов для возрождения.
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avcgloronalduMU
неваляшки
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