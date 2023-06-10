Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях и оставили упоминание об участии в Олимпиаде-2022

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России ( ) разрешила танцевальному дуэту выступать за сборную Грузии.

В описании у Дэвис и Смолкина появилось упоминание, что они члены сборной Грузии. При этом осталась информация о том, что они участники в Пекине.

На Играх-2022 Дэвис и Смолкин выступали в составе команды Олимпийского комитета России ( ) и заняли 14-е место.

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