Трусова о петанке: «В правилах быстро разобралась, примерно как керлинг. Обычно я неправильно кидаю, но сегодня попадаю идеально»
Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями после игры в петанк.
Сегодня Трусова посетила мастер-класс в «Лужниках», где два инструктора обучали ее правилам петанка. Фигуристка выиграла свой матч со счетом 5:2.
«Очень классно. В правилах быстро разобралась, примерно как керлинг.
Обычно я неправильно кидаю, но сегодня я идеально попадаю», – сказала Трусова.
Петанк – вид спорта, в котором игроки бросают металлические шары, стараясь разместить их рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.
1 комментарий