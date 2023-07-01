Трусова о петанке: «В правилах быстро разобралась, примерно как керлинг. Обычно я неправильно кидаю, но сегодня попадаю идеально»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями после игры в петанк.

Сегодня Трусова посетила мастер-класс в «Лужниках», где два инструктора обучали ее правилам петанка. Фигуристка выиграла свой матч со счетом 5:2.

«Очень классно. В правилах быстро разобралась, примерно как керлинг.

Обычно я неправильно кидаю, но сегодня я идеально попадаю», – сказала Трусова.

Петанк – вид спорта, в котором игроки бросают металлические шары, стараясь разместить их рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом.

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1 комментарий

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Mariaku
Петанк похож на что-то среднее между кёрлингом и боулингом))
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