Александра Трусова примет участие в шоу Евгения Плющенко в Пекине

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

Ледовый спектакль «Лебединое озеро» пройдет с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» – с 11 по 13 августа.

«Я же есть в заявке, значит, поеду», – сказала Трусова.

Сегодня фигуристка посетила День Московского спорта, где представила показательный номер, а также сыграла в петанк.

 

16 комментариев

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Rina
Супер! Рада за Сашу))
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Gilonjon862
Знаковое событие. Если не ошибаюсь первое после известных событий выступление наших фигуристов за границей плюс для самой Саши будет важно вернутся на Пекинский лёд и насладится поддержкой своих китайских фанатов, которой так не хватало на ОИ из-за ограничений
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Сергей Жарковский
В Китае особенное отношение к российской классике! Эти шоу будут иметь громадный успех!
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vanessa2021
Ответ Леди Брэкнелл
На самого Плющенко народ тоже ходит и ходил когда Саши в шоу не было. В Китае его тоже любят. Тем более, что когда подписывали контракт на эти шоу, Саша там не предполагалась.
Конечно Плющенко участвует и в ЛО и в Щелкунчике. Он - звезда мирового фк, есть и будет надолго легендарный Король льда.
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Lёna
Ответ alexnew
А в Лебедином озере она кого играет?
в ЛО она Одиллия
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vanessa2021
Ответ ИннаВБ
Не знаток шоу Рудковских, а а Щелкунчике кого?
В Щелкунчике женских ролей вообще нет. Есть Маша- подросток, ее катать будет видимо ктото из детей АП.

Саше в Щелкунчике могут дать только чтото из танцевальных номеров.

Скорее всего какуюто хоть небольшую роль дадут Саше и в Щелкунчике, потому что в Китае реклама шоу Плющенко идет с Сашей как звездой шоу.
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vanessa2021
Ответ Gilonjon862
Знаковое событие. Если не ошибаюсь первое после известных событий выступление наших фигуристов за границей плюс для самой Саши будет важно вернутся на Пекинский лёд и насладится поддержкой своих китайских фанатов, которой так не хватало на ОИ из-за ограничений
Хотя катать шоу в Китае конечно намного круче чем в Монголии.
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vanessa2021
Ответ alexnew
А в Лебедином озере она кого играет?
Черный Лебедь.
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vanessa2021
Ответ Gilonjon862
Знаковое событие. Если не ошибаюсь первое после известных событий выступление наших фигуристов за границей плюс для самой Саши будет важно вернутся на Пекинский лёд и насладится поддержкой своих китайских фанатов, которой так не хватало на ОИ из-за ограничений
В Монголию ездили на шоу.
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Lёna
Ответ Леди Брэкнелл
На самого Плющенко народ тоже ходит и ходил когда Саши в шоу не было. В Китае его тоже любят. Тем более, что когда подписывали контракт на эти шоу, Саша там не предполагалась.
ну это бесспорно, Плющенко знают и любят в мире. Очень харизматичный
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Arraches
Конечно , Саша будет участвовать , она главная звезда всех шоу Плющенко , на нее идут зрители , к тому же популярна в Китае . Остальные фигуристы идут вторым составом .
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ВИван
Я была уверена в этом, уже не представляю шоу Плющенко без прекрасной Саши.
+3
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Блинчик
Слышу, как бомбит в ФФККР. Сейчас там развернут спецоперацию по детрусофикации.
+2
0
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Леди Брэкнелл
Ответ Arraches
Конечно , Саша будет участвовать , она главная звезда всех шоу Плющенко , на нее идут зрители , к тому же популярна в Китае . Остальные фигуристы идут вторым составом .
На самого Плющенко народ тоже ходит и ходил когда Саши в шоу не было. В Китае его тоже любят. Тем более, что когда подписывали контракт на эти шоу, Саша там не предполагалась.
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alexnew
А в Лебедином озере она кого играет?
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