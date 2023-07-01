Александра Трусова примет участие в шоу Евгения Плющенко в Пекине

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Пекине.

Ледовый спектакль «Лебединое озеро» пройдет с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» – с 11 по 13 августа.

«Я же есть в заявке, значит, поеду», – сказала Трусова.

Сегодня фигуристка посетила День Московского спорта, где представила показательный номер, а также сыграла в петанк.