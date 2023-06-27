«Стараемся быть в тренде». Петросян и Эгадзе показали тренировку в паре
Грузинский фигурист Ника Эгадзе и россиянка Аделия Петросян показали тренировку с исполнением парных элементов.
Спортсмены тренируются в группе Этери Тутберидзе.
«Стараемся быть в тренде с Никой Эгадзе 😂», – написала Петросян, опубликовав видео в своем инстаграме.
Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?
Хейтеры даже здесь умудрились притянуть Загитову и Щербакову 🤦🏼♀️