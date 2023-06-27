«Стараемся быть в тренде». Петросян и Эгадзе показали тренировку в паре

Теги сборная России видео пары мужское катание женское катание Аделия Петросян Ника Эгадзе Фигурное катание

Грузинский фигурист Ника Эгадзе и россиянка Аделия Петросян показали тренировку с исполнением парных элементов.

Спортсмены тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Стараемся быть в тренде с Никой Эгадзе 😂», – написала Петросян, опубликовав видео в своем инстаграме.

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ Зоя Кудряшова
А как же Девис и Смолкин? Тутберидзе укрепляет Грузинскую федерацию?
А Рукавицин не укрепляет? Слюсаренко?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ответ Gemma157
Ну для шоу тоже нужно поддерживать себя в форме, потому Щербакова и тренируется на сборах. Так что фанатам АЩ не следует позволять Транькову ввести себя в заблуждение) Загитова тоже часто на сборах появляется и путается под ногами действующих спортсменов, хотя уже лет 5 как закончила 😆
Новость о Эгадзе и Петросян.

Хейтеры даже здесь умудрились притянуть Загитову и Щербакову 🤦🏼‍♀️
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Одиночники в тренде парного катания... Для разнообразия тренировок, хорошего настроения и лёгкого тролиинга данная имитация выброса сойдёт. Удачи и успешной подготовки к сезону !
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Monik ***
Ответ Gemma157
Ну для шоу тоже нужно поддерживать себя в форме, потому Щербакова и тренируется на сборах. Так что фанатам АЩ не следует позволять Транькову ввести себя в заблуждение) Загитова тоже часто на сборах появляется и путается под ногами действующих спортсменов, хотя уже лет 5 как закончила 😆
У вас там все в порядке? Новость про Адель
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Классно всех потроллили! 👍
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Кто знает, может, и пригодятся эксперименты)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Удачно пошутили ребята.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Адель, аккуратнее 👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Люблю Адель-зажигалочку. Приятно видеть вот такие чисто спортивные новости, особенно интерес вызываются кадры с тренировок и где что-то новое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Ответ Додик Аксель
Одиночники в тренде парного катания... Для разнообразия тренировок, хорошего настроения и лёгкого тролиинга данная имитация выброса сойдёт. Удачи и успешной подготовки к сезону !
Аленка с Ероховым двойной делали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
С каждым днем все интересней и интересней
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий