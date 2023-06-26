Инна Гончаренко: «Я очень рада, что Костомаров выложил это видео. Он истинный спортсмен и всегда им будет оставаться»

Инна Гончаренко отреагировала на видео Романа Костомарова на велотренажере.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Я очень рада, что он выложил это видео. Он истинный спортсмен и настоящий олимпийский чемпион, и всегда им будет оставаться. Всегда будет бороться со всеми неприятностями, которые могут быть у человека в жизни.

Хочется пожелать ему скорейшего восстановления и прекрасного настроения. Смотреть с оптимизмом вперед, несмотря ни на что. Самые искренние слова поддержки в его адрес.

Очень рада, что он уже в тренировке, уже в работе. Спортсмен живет в тренировке, болеет в тренировке и в тренировке восстанавливается. Поэтому я уверена, что он восстановится, несмотря ни на что», — сказала заслуженный тренер России Гончаренко.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪