Инна Гончаренко: «Я очень рада, что Костомаров выложил это видео. Он истинный спортсмен и всегда им будет оставаться»

Теги Роман Костомаров сборная России Инна Гончаренко Спорт-Экспресс Фигурное катание

Инна Гончаренко отреагировала на видео Романа Костомарова на велотренажере.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Я очень рада, что он выложил это видео. Он истинный спортсмен и настоящий олимпийский чемпион, и всегда им будет оставаться. Всегда будет бороться со всеми неприятностями, которые могут быть у человека в жизни.

Хочется пожелать ему скорейшего восстановления и прекрасного настроения. Смотреть с оптимизмом вперед, несмотря ни на что. Самые искренние слова поддержки в его адрес.

Очень рада, что он уже в тренировке, уже в работе. Спортсмен живет в тренировке, болеет в тренировке и в тренировке восстанавливается. Поэтому я уверена, что он восстановится, несмотря ни на что», — сказала заслуженный тренер России Гончаренко. 

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Роману здоровья и терпения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что такое не истинный спортсмен? Антоним прилагательного "инстинный" - ошибочный (либо ложный). Так вот... Что такое ошибочный спортсмен или ложный спортсмен, если Костомаров является истинным?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sne$hinka
Ответ kovfun-barrios
А что такое не истинный спортсмен? Антоним прилагательного "инстинный" - ошибочный (либо ложный). Так вот... Что такое ошибочный спортсмен или ложный спортсмен, если Костомаров является истинным?
Истинный спортсмен, имхо, тот, для кого спорт - это важная часть жизни и после окончания карьеры. А не тот, кто хотел использовать спорт в качестве трамплина и тихо ненавидит тренировки и всё остальное. А после окончания карьеры отращивает пузо (фигурально).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий