Алена Косторная: «Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о желании сделать параллельный тройной аксель в программе.

В январе фигуристка объявила о переходе в парное катание, ее партнером стал Георгий Куница.

Алена, какой элемент вы хотели бы выучить в парном катании?

Косторная: Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится. Пока хотелось бы делать все элементы хорошо, на уровне. Об усложнении будем говорить позже.

Также Косторная и Куница рассказали о борьбе с волнением перед выступлениями.

– Что помогает бороться с волнением перед выступлением? 

Косторная: Я паникерша, поэтому всегда в трясущемся состоянии бегаю со словами: «Все плохо, все плохо, сейчас будет вообще жесть».

А потом выхожу и как-то все делаю. Может, это бегание, суета и крики помогают настроить меня, не ожидать ничего хорошего. Мы же делаем элементы на тренировках, и когда они получаются на выступлении, это вдвойне радостно. Не знаю, как это работает. У Гоши наоборот. 

Куница: Я снаружи спокоен. Но не скажу, что волнение – это плохо, наоборот, адреналин попадает в кровь.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Очередная маниловщина. Алёна его стала бояться делать в одиночном катании, а в парном внезапно начнёт исполнять? А Гоша сколько уже его не прыгал?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина С
Чтобы идти вперёд, нужна хорошая мотивация! Парный 3А - это, как раз, то! Удачи, пусть всё получится!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katt Lady
Здорово, отличные планы. Главное, чтобы здоровье было в норме, а так ребята горят желанием развиваться
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Скатаются, наработают базу парного катания, что для них не проблема, а там и элементы ультра-си уже можно пробовать и исполнять. Удачи !
У Алены с Гошей есть возможность стать первой парой, которая попытается исполнить параллельный триксель на соревнованиях.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Скатаются, наработают базу парного катания, что для них не проблема, а там и элементы ультра-си уже можно пробовать и исполнять. Удачи !
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Очень хочу это увидеть!
Акселя Алёнки это захватывающе. Ни у кого таких нет.
Любовь способна творить чудеса. Даешь молодежь!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Помню в сезоне 2019-2020 у Аленки всегда на тренировках перед прокатами не шет Триксель, и она рыдала. Все болельщики каждый раз переживали, что на соревнованиях завалит. А она выходила на старт как ни в чем не бывало и делала чисто и красиво.
В живую видела ее "Ангела", она всех тогда затмила, и Сашу, и Аню мою любимую. В тот сезон она плюс старт была. Но то, что немного истерична, все тогда прекрасно поняли.
Удачи Алёне в парном.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Георгия
Надо сделать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Varfolomeyev
Зачем? Мне кажется, если в прокатах у них будет такой же шикарный параллельный тройной флип, как на видео с тренировок, то они уже дадут фору соперникам! А тройной Аксель можно и выучить в качестве выброса. Савченко например его выполняла стабильно, думаю Алёне тоже не составит труда выучить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
У Алены с Гошей есть возможность стать первой парой, которая попытается исполнить параллельный триксель на соревнованиях.
Как два бывших одиночника они ближе всех чтобы исполнить триксель на соревнованиях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Ответ Ритт
Помню в сезоне 2019-2020 у Аленки всегда на тренировках перед прокатами не шет Триксель, и она рыдала. Все болельщики каждый раз переживали, что на соревнованиях завалит. А она выходила на старт как ни в чем не бывало и делала чисто и красиво. В живую видела ее "Ангела", она всех тогда затмила, и Сашу, и Аню мою любимую. В тот сезон она плюс старт была. Но то, что немного истерична, все тогда прекрасно поняли. Удачи Алёне в парном.
Её "Ангел" просто шедевр, она, действительно, затмивала всех, я его иногда пересматриваю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий