Алена Косторная: «Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится»

Алена Косторная рассказала о желании сделать параллельный тройной аксель в программе.

В январе фигуристка объявила о переходе в парное катание, ее партнером стал .

– , какой элемент вы хотели бы выучить в парном катании?

Косторная: Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится. Пока хотелось бы делать все элементы хорошо, на уровне. Об усложнении будем говорить позже.

Также Косторная и Куница рассказали о борьбе с волнением перед выступлениями.

– Что помогает бороться с волнением перед выступлением?

Косторная: Я паникерша, поэтому всегда в трясущемся состоянии бегаю со словами: «Все плохо, все плохо, сейчас будет вообще жесть».

А потом выхожу и как-то все делаю. Может, это бегание, суета и крики помогают настроить меня, не ожидать ничего хорошего. Мы же делаем элементы на тренировках, и когда они получаются на выступлении, это вдвойне радостно. Не знаю, как это работает. У Гоши наоборот.

Куница: Я снаружи спокоен. Но не скажу, что волнение – это плохо, наоборот, адреналин попадает в кровь.