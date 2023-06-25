Алена Косторная: «Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится»
Алена Косторная рассказала о желании сделать параллельный тройной аксель в программе.
В январе фигуристка объявила о переходе в парное катание, ее партнером стал Георгий Куница.
– Алена, какой элемент вы хотели бы выучить в парном катании?
Косторная: Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится. Пока хотелось бы делать все элементы хорошо, на уровне. Об усложнении будем говорить позже.
Также Косторная и Куница рассказали о борьбе с волнением перед выступлениями.
– Что помогает бороться с волнением перед выступлением?
Косторная: Я паникерша, поэтому всегда в трясущемся состоянии бегаю со словами: «Все плохо, все плохо, сейчас будет вообще жесть».
А потом выхожу и как-то все делаю. Может, это бегание, суета и крики помогают настроить меня, не ожидать ничего хорошего. Мы же делаем элементы на тренировках, и когда они получаются на выступлении, это вдвойне радостно. Не знаю, как это работает. У Гоши наоборот.
Куница: Я снаружи спокоен. Но не скажу, что волнение – это плохо, наоборот, адреналин попадает в кровь.
Акселя Алёнки это захватывающе. Ни у кого таких нет.
Любовь способна творить чудеса. Даешь молодежь!
В живую видела ее "Ангела", она всех тогда затмила, и Сашу, и Аню мою любимую. В тот сезон она плюс старт была. Но то, что немного истерична, все тогда прекрасно поняли.
Удачи Алёне в парном.