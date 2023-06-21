Бетина Попова: «Косторная и Куница усиленно работают. Замечательно, что у пар в группе есть спарринг – они друг друга подстегивают, надеюсь»

Бетина Попова рассказала о прогрессе спортивной пары Косторная – Куница.

Фигуристы тренируются в группе . Там же тренируется призер чемпионата Европы Денис Ходыкин с новой партнершей – Таисией Собининой.

– и очень обрадовались появлению новой пары в группе, полагаю?

– Алена с Гошей работают по своему плану. У нас нет, скажем, противопоставления и прямой конкуренции пар, они совершенно разные, нельзя всех под одну гребенку грести.

Алена с Гошей чуть менее опытны в парном катании, у них другие задачи стоят. Но зато у них прыжковая сторона выделяется.

Каждый работает по своему плану, подходим индивидуально, оглядываться на других времени совершенно нет. Им не друг до друга, им бы выжить на этих сборах. И оставить хоть какие-то силы.

– С весом у всех нормально летом?

– Отлично, потому что летом идут сборы, а они включают в себя огромное количество ОФП, совершенно сумасшедшее. Порой смотрю на их тренировки и удивляюсь – боже, почему они вообще до сих пор в живых?

Такой объем нагрузки совершенно спокойно выносят – очень много нагрузки на полу, на льду – тоже. Тут особо не отъешься.

Алена с Гошей усиленно работают. Они проделали огромный путь, уже освоили все тройные парные элементы, а это реально сложная работа. Сейчас остается собирать это все в программы.

Они сделаны, остается вкатывать, увеличивать объемы и выносливость, потому что в плане одиночных вещей ребятам нет равных. В парном они тоже очень сильно прогрессируют, в связках, взаимодействии, высоких поддержках, выбросах, подкрутках – во всем этом нужно развиваться, они это делают.

Результат есть. Замечательно, что у пар есть спарринг, времени смотреть на других нет, но они друг друга подстегивают, двигают в правильном направлении, надеюсь.

На показательных выступлениях сейчас Алена с Гошей катались уже с тройной подкруткой целиковый короткий прокат, и она у них получилась.

Огромный шаг вперед для них, потому что до этого они всегда исполняли ее двойным элементом. Когда делаешь тройной – совсем другой уровень нагрузки. Радостно за ребят. Все идет, костюмы шьем, программы дорабатываем.

– Свадьба сказывается положительно?

– Свадьбы еще не было – было предложение очень романтичное, к которому Гоша готовился, безумно нервничал, но слава богу, все прошло как надо. К свадьбе ребята готовятся, я бы сказала, очень тщательно.

Алена мне показывала разные фотографии, делилась планами, как это будет красиво. В общем, у них кипит и личная жизнь, и рабочая. Мне кажется, это их разжигает во всех планах. Пока это точно помогает, – сказала .

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе