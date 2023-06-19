Сергей Росляков: «Косторная и Куница разучили все тройные элементы, их осталось собрать в кучку. Сегодня уже целиком катали короткую программу»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер сообщил, что Алена Косторная и Георгий Куница разучили все тройные элементы.

Косторная и Куница встали в пару в январе этого года, а в феврале приступили к тренировкам в группе Сергея Рослякова

«У Алены и Георгия с запалом все хорошо, они хотят кататься и делать это на высоком уровне. Они уже разучили тройную подкрутку и все остальные тройные элементы, но их осталось собрать в кучку.

Сегодня на сборах у нас проходили прокаты, ребята уже целиком катали короткую программу. Не без ошибок, но нормально.

Короткую программу мы оставили ту же, под композицию «Crazy in love». Над произвольной программой работаем», – сказал Росляков.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Теперь все элементы довести до качественного, чистого исполнения и в программах их демонстрировать. Удачи !
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann P
Молодцы
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Numb
Так не только в кучку надо собрать элементы, а еще довести их до ума, до 3-4 уровня.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rina
Главное чтобы без травм!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИринаФК
Удачи, Алёна и Гоша! Пусть всё задуманное получится!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
кучку..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Разучить — это лучше, чем разучиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Удачи и здоровья ребятам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий