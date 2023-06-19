Сергей Росляков: «Косторная и Куница разучили все тройные элементы, их осталось собрать в кучку. Сегодня уже целиком катали короткую программу»

Тренер сообщил, что Алена Косторная и Георгий Куница разучили все тройные элементы.

и Куница встали в пару в январе этого года, а в феврале приступили к тренировкам в группе .

«У Алены и с запалом все хорошо, они хотят кататься и делать это на высоком уровне. Они уже разучили тройную подкрутку и все остальные тройные элементы, но их осталось собрать в кучку.

Сегодня на сборах у нас проходили прокаты, ребята уже целиком катали короткую программу. Не без ошибок, но нормально.

Короткую программу мы оставили ту же, под композицию «Crazy in love». Над произвольной программой работаем», – сказал Росляков.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам