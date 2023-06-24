Экс-президент ISU Ян Дайкема награжден Олимпийским орденом за вклад в развитие спорта

Теги МОК ISU Томас Бах Ян Дайкема коронавирус Фигурное катание

Международный олимпийский комитет (МОК) вручил бывшему президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Яну Дайкеме Олимпийский орден.

Дайкему наградили за вклад в развитие спорта. По словам главы МОК Томаса Баха, это выражалось, в частности, в умелом руководстве организацией на фоне мировой пандемии, а также в привлечении интереса к спортивным дисциплинам ISU.

Нидерландский функционер возглавлял ISU с 2016 по 2022 год. Олимпийский орден – высшая награда МОК, вручаемая за вклад в олимпийское движение.

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1 комментарий

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Блинчик
За вклад в коррумпированность спорта и развитие допинговой сети.
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