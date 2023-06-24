Экс-президент ISU Ян Дайкема награжден Олимпийским орденом за вклад в развитие спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) вручил бывшему президенту Международного союза конькобежцев (ISU) Яну Дайкеме Олимпийский орден.

Дайкему наградили за вклад в развитие спорта. По словам главы МОК Томаса Баха, это выражалось, в частности, в умелом руководстве организацией на фоне мировой пандемии, а также в привлечении интереса к спортивным дисциплинам ISU.

Нидерландский функционер возглавлял ISU с 2016 по 2022 год. Олимпийский орден – высшая награда МОК, вручаемая за вклад в олимпийское движение.