Авербух опроверг, что Тарасова потеряла сознание у себя дома: «Хватит верить слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух Фигурное катание

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что c Татьяной Тарасовой все в порядке.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова недавно потеряла сознание, находясь дома, и ей вызвали скорую.

По словам источника, заслуженный тренер СССР «в последние недели чувствует себя неважно почти каждый день».

«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо», – сказал Авербух. 

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9 комментариев

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Флер де Лис
Крепкого здоровья ТАТ!
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asusp527
Хорошего там судя по виду мало, но хватит уже...
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scorp19
Судя по тому сколько обзвонов с её участием происходит, то она точно в полном порядке 😂
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Kareglazaya
Судя по ее виду и по наличию инвалидной коляски, ничего хорошего там нет и уже не будет. Но трезвонить во всех новостных лентах про вызов скорой конечно же не стоит - это личное дело каждого человека.
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Додик Аксель
Сколько можно её третировать и доводить подобной инфой до проблем со здоровьем ?
" Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести"... ( Вадим Шефнер )
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Tatiana Klm
Вот эти бы новости лучше не нам выдавать, а адресовать журналистам, которые ей постоянно звонят, спрашивая мнение по всякому поводу.
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Verysia
Оставьте человека в покое, потерять сознание в таком возрасте вполне обычное явление.
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Альфира Смирнова
Ответ scorp19
Судя по тому сколько обзвонов с её участием происходит, то она точно в полном порядке 😂
Вот именно учавстует во всех обзвонах ,но почему сейчас промолчала-- непонятно
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Verysia
Ответ scorp19
Судя по тому сколько обзвонов с её участием происходит, то она точно в полном порядке 😂
Судя по ответам - не совсем.
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