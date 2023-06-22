Авербух опроверг, что Тарасова потеряла сознание у себя дома: «Хватит верить слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо»

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что c Татьяной Тарасовой все в порядке.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова недавно потеряла сознание, находясь дома, и ей вызвали скорую.

По словам источника, заслуженный тренер СССР «в последние недели чувствует себя неважно почти каждый день».

«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо», – сказал Авербух.