Авербух опроверг, что Тарасова потеряла сознание у себя дома: «Хватит верить слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо»
Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что c Татьяной Тарасовой все в порядке.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова недавно потеряла сознание, находясь дома, и ей вызвали скорую.
По словам источника, заслуженный тренер СССР «в последние недели чувствует себя неважно почти каждый день».
«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо», – сказал Авербух.
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