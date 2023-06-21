Роднина о проверке МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева: «Они уже не знают, как от нас избавиться!»

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева Ирина Роднина МОК Политика Фигурное катание

Ирина Роднина прокомментировала новость о проверке МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева.

Комитет по этике Международного олимпийского комитета проверяет Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на причастность к вооруженным силам РФ.

Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами МОК.

«У Тарпищева, по-моему, уже срок членства подходит к концу. Исинбаева была включена в 2016 году. Она и так бы уходила в 2024 году. Не думаю, что это уменьшит наше влияние.

Исинбаева в комиссии спортсменов. Даже если она имеет право голосовать, правда, я не совсем в курсе, как это происходит, два голоса при общем сговоре мало на что могут повлиять. Они уже не знают, как от нас избавиться!

Давайте честно, Тарпищев без английского языка. Если что-то он и может говорить, то только со своим переводчиком. Вопрос как переведут, меньше коммуникации.

Это уже санкции под номером десять. То говорят про статус беженцев. Ну как? Самая большая страна в мире, и мы беженцы. Они показывают свою бурную деятельность», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Комитет по этике МОК проводит проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Тарпищев пусть про свой фонд в 90е расскажет. Его бы в наш нормальный суд отдать, если бы он конечно существовал

Исинбаева пусть про свой супер стадион расскажет. Кравченко вон скатался, позорище а не стадион. Но она у нас великий депутат

А Роднина сама просто мусор а не человек
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