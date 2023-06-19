Вячеслав Фетисов: «Смена гражданства была всегда – ребятам разрешали осуществить мечту. Но сегодня все приобретает другой смысл»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о возможности смены гражданства российскими спортсменами.

«Смена гражданства была всегда. Она касалась тех видов спорта, где у нас большая конкуренция.

Иногда просто ребятам давали разрешение, чтобы они могли осуществить свою мечту.

Они уезжали в соседние страны и выступали под другим флагом. Но сегодня другой смысл все приобретает», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

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6 комментариев

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Рус Киссенжер
как же фетисова назвать, чтобы не забанили?
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Ебздрогыч
Иной смысл - это страна своими руками превратилась в подводную лодку, которая плывет без маршрута, целей и внятных перспектив. И выбраться спортсменам с этой лодки теперь нельзя
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Костя Кот
Ответ Рус Киссенжер
как же фетисова назвать, чтобы не забанили?
лизоблюдом
+2
0
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La Gushka
Чуйка у Фетисова заработала? Или инфа из МОК просочилась? Действительно, велика вероятность того, что российские могут быть допущены на ОИ только под флагом и в составе команды ДРУГОЙ дружественнной МОК страны.
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AMG88
В кого превратились отличные хоккеисты прошлого? да и нынешние ...
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Вован Азаров
да, был спортсмен, а стал ЧИНУША
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