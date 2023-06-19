Вячеслав Фетисов: «Смена гражданства была всегда – ребятам разрешали осуществить мечту. Но сегодня все приобретает другой смысл»
Вячеслав Фетисов высказался о возможности смены гражданства российскими спортсменами.
«Смена гражданства была всегда. Она касалась тех видов спорта, где у нас большая конкуренция.
Иногда просто ребятам давали разрешение, чтобы они могли осуществить свою мечту.
Они уезжали в соседние страны и выступали под другим флагом. Но сегодня другой смысл все приобретает», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
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