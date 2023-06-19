Ирина Роднина: «МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой, каждая из них все глупее и глупее»

Ирина Роднина высказалась о предложении участвовать в ОИ по принципу команды беженцев.

– Как вы прокомментируете недавнее заявление МОК о том, что российские спортсмены могут быть допущены на Олимпиаду в статусе беженцев?

– МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой. Каждая из них все глупее и глупее.

– Как в этой ситуации правильно поступить нашим спортсменам?

– Для спортсменов один путь – тренироваться и достигать своих лучших результатов. Вы видите, сколько мы сейчас делаем усилий, чтобы проводить большое количество соревнований, чтобы наши спортсмены не теряли форму, а самое главное – интерес и ориентиры в спорте.

Бывают всегда сложные времена: лучше-хуже. В советское время нам просто сказали бы: «вы не поедете и все». Так было с Олимпиадой-1984.

Сейчас делаются различные альтернативы и многие международные федерации признают, что без российских спортсменов соревнования не настолько интересны для публики и спонсоров.

Нашим спортсменам, наверное, надо взвесить свои возможности. Увы, этот период достаточно длительный и надо понимать, насколько хватит физических и психологических сил, чтобы преодолеть все это, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?