Ирина Роднина: «МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой, каждая из них все глупее и глупее»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о предложении участвовать в ОИ по принципу команды беженцев.

– Как вы прокомментируете недавнее заявление МОК о том, что российские спортсмены могут быть допущены на Олимпиаду в статусе беженцев?

– МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой. Каждая из них все глупее и глупее.

– Как в этой ситуации правильно поступить нашим спортсменам?

– Для спортсменов один путь – тренироваться и достигать своих лучших результатов. Вы видите, сколько мы сейчас делаем усилий, чтобы проводить большое количество соревнований, чтобы наши спортсмены не теряли форму, а самое главное – интерес и ориентиры в спорте.

Бывают всегда сложные времена: лучше-хуже. В советское время нам просто сказали бы: «вы не поедете и все». Так было с Олимпиадой-1984.

Сейчас делаются различные альтернативы и многие международные федерации признают, что без российских спортсменов соревнования не настолько интересны для публики и спонсоров.

Нашим спортсменам, наверное, надо взвесить свои возможности. Увы, этот период достаточно длительный и надо понимать, насколько хватит физических и психологических сил, чтобы преодолеть все это, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

7 комментариев

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Мистер Блин
они там все на стакане что ли?мама родная🤣🤣🤣
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Mc′loud
Это она про Думу на самом деле...
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R Kukhov
«одна я умная, красивая, в белом пальто стою»
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Melnikov1968
"Для спортсменов один путь – тренироваться и достигать своих лучших результатов. Вы видите, сколько мы сейчас делаем усилий, чтобы проводить большое количество соревнований, чтобы наши спортсмены не теряли форму, а самое главное – интерес и ориентиры в спорте."(с) А интересы болельщиков учитываются? Спорт это прежде всего для болельщиков. Сами по себе, вы никому не нужны. Вещь в себе.
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Nivass
Что Терешкова, что Роднина стали обыкновенными девушками нетяжелого поведения, ради одного му..ка и материальных благ. И все эти высеры, кроме раздражения ничего не вызывают.
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Грустный Тролль
Ответ Александр Шульгин
Все правильно сказала, последнее время более адыкватной стала в комментариях
Ты сам тот еще адЫкват)
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